Θρήνος στον Πειραιά μετά το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο ενός 13χρονου κοριτσιού, που φοιτούσε στο 2ο ειδικό δημοτικό σχολείο και πνίγηκε από την τροφή του.

Η μαθήτρια αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δεκατιανού και σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, το άτυχο κορίτσι που φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, εξέπνευσε κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο στο Κρατικό Νίκαιας παρότι κινητοποιήθηκε άμεσα το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό στο ειδικό σχολείο.

Για το τραγικό συμβάν προσήχθη ο διευθυντής και ένας δάσκαλος του ειδικού σχολείου.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 13χρονης μαθήτριας.

Δείτε βίντεο από το ειδικό σχολείο του Πειραιά, του Orange Press Agency:

Υποστελέχωση και επικίνδυνες δομές καταγγέλλουν οι γονείς

Από την πλευρά τους, γΓονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καταγγέλλουν χρόνιες ελλείψεις και ζητούν άμεση στελέχωση και μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το Orange Press Agency.

​Μητέρα συμμαθητή της άτυχης 13χρονης, μιλώντας στην κάμερα, εξέφρασε την οδύνη και την αγανάκτησή της για το τραγικό περιστατικό.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ, έφυγε ένα παιδάκι 13χρονο. Έπρεπε να ενημερώσουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά, αφού συνέβη σήμερα αυτό το σκηνικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

​Η ίδια τόνισε την ανάγκη για ειδική φροντίδα: «Αφού είναι αυτό το κοριτσάκι... άλλο δεν μπορώ να φανταστώ... Έπρεπε να με ενημερώσουν σαν μάνα, έλα να πάρεις το παιδάκι σου αφού συνέβη αυτό το πράγμα. Πού είναι το παιδί μου; Τι ανευθυνότητα είναι αυτή;».

​Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο σημείωσε ότι «υπάρχει βοηθός, υπάρχει ειδική κοπέλα βοηθός που βοηθάει τα παιδάκια να φάνε, τα παιδάκια ΑμεΑ. Εγώ αυτό ξέρω... Δεν έχουμε λεωφορεία να μεταφέρουμε τα παιδιά μας» προσέθεσε στη συνέχεια ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης.

​Από την πλευρά της, η Σοφία Λιβέρη, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.

​«Μόνο στον Νομό Αττικής και Νήσων και το τελευταίο διάστημα, έχουμε σηκώσει τα θέματα όλα αυτά που είναι για τα ειδικά σχολεία, όσον αφορά και με τη μεταφορά που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού.

Υπάρχει και το θέμα με τις δομές που είναι παλιές και πάρα πολλά είναι επικίνδυνα. Όλα αυτά πρέπει να τα δει το κράτος και να μεριμνήσει» δήλωσε η κα Λιβέρη.

Η εκπρόσωπος των γονέων έθεσε σειρά ερωτημάτων για τις συνθήκες του δυστυχήματος: «Η υποστελέχωση και το να μην υπάρχουν αυτό που λέμε ειδικοί παιδαγωγοί αρκετοί μέσα στα τμήματα, αυτά...

Τώρα τα παιδάκια αυτά τα υπόλοιπα που έχουν μείνει; Και γενικά, νοσηλευτής υπήρχε; Υπήρχε απινιδωτής; Είχε ΕΚΑΒ; Ήταν όλα αυτά στην ώρα, στην κατάλληλη που έπρεπε ώστε να διασώσουμε μια ζωή;».

​Κλείνοντας, η κα Λιβέρη υπογράμμισε την ανάγκη για παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και κατά τη μεταφορά των μαθητών: «Εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει και σχολικός νοσηλευτής γενικά όχι μόνο στα ειδικά, σε όλα τα σχολεία, και ψυχολόγος για να αντιμετωπίζονται όλα.

Και μέσα στα λεωφορεία που πηγαινοφέρνουν τα παιδάκια να μην υπάρχει μόνο οδηγός και ένα άτομο χωρίς ειδίκευση. Πρέπει και εκεί μέσα να υπάρχει ψυχολόγος και να είναι και εκεί νοσηλευτής».