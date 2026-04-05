Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Τζάνειου νοσηλεύεται ο 17χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από λεωφορείο στο κέντρο του Πειραιά το απόγευμα του Σαββάτου (04/04).

Μετά το τροχαίο, στο σημείο έφτασε μηχανή του ΕΚΑΒ με τον διασώστη να του δίνει τις πρώτες βοήθειες, πριν παραληφθεί από ιδιωτικό ασθενοφόρο και μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΡΤ, ο νεαρός διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε σοβαρή επέμβαση στο κεφάλι για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τραύματα που φέρει. Έχει, επίσης, τραυματιστεί και στον θώρακα.

Οι επόμενες ώρες κρίνονται ως ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον σταθεροποιήσουν.

Ο οδηγός του λεωφορείου προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Άγνωστο πώς βρέθηκε στη λεωφορειολωρίδα

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 19:30, όταν ο 17χρονος βρέθηκε στο λεωφορειολωρίδα και παρασύρθηκε από το λεωφορείο.

Μέχρι και τώρα, δεν έχει διευκρινιστεί εάν επιχείρησε να περάσει κάθετα στον δρόμο ή γλίστρησε και έπεσε.

Η αστυνομία κάνει έρευνα για να διαλευκάνει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, συλλέγοντας βιντεοληπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες.

Εκείνη την ώρα ήταν ακόμα ανοιχτά τα καταστήματα και άτομα είδαν καρέ-καρέ όσα συνέβησαν.

Σημειώνεται πως το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου η κίνηση στη λεωφορειογραμμή είναι αντίθετη από κείνη των οχημάτων, γεγονός που μπορεί να οδήγησε στον τραυματισμό του νεαρού.