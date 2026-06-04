Μενού

Πειραιάς: Νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στη θάλασσα

Με το χειρότερο τρόπο έληξε το μυστήριο στον Πειραιά, όπου ένα ταξί έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι το πρωί της Πέμπτης.

Reader symbol
Newsroom
Πειραιάς
Ταξί έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο οδηγός του ταξί, που έπεσε νωρίτερα στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πύλη Ε4 του λιμανιού, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ένα σκάφος και στελέχη του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα.

Δύτες κατάφεραν και έβγαλαν τον άνδρα μέσα από το ταξί, αλλά ήταν αργά, καθώς είχε χάσει τη ζωή του. Από το σημείο τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ