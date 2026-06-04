Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο οδηγός του ταξί, που έπεσε νωρίτερα στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πύλη Ε4 του λιμανιού, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ένα σκάφος και στελέχη του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα.

Δύτες κατάφεραν και έβγαλαν τον άνδρα μέσα από το ταξί, αλλά ήταν αργά, καθώς είχε χάσει τη ζωή του. Από το σημείο τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες.



