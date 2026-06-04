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Πτώση οχήματος στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά – Επιχειρεί το Λιμενικό

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν επέβαινε κάποιο άτομο στο όχημα που έπεσε μέσα στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4, στο λιμάνι του Πειραιά.

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Επιχείρηση για την ανάσυρση οχήματος που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
Επιχείρηση για την ανάσυρση οχήματος που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμερα σήμερα, Πέμπτη (04/06), το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου όχημα έπεσε μέσα στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το βίντεο από το Orange Press Agency από την επιχείρηση στο σημείο:

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