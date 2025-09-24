Πειραιάς: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον ναυτικό σε πλοίο της Blue Star - Κηρύχθηκε άμεσα απεργία

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (24/09) το πρωί σε πλοίο της Blue Star Ferries όταν ένας 20χρονος ναυτικός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του Blue Star Chios κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Λίγο μετά το δυστύχημα, ανακοίνωσε έβγαλε η Blue Star Ferries, περιγράφοντας το πώς έγινε το δυστύχημα

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο

ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.»

Νεκρός ναυτικός: Απεργία στο Blue Star Χίος

Λίγο μετά το δυστύχημα, τα συνδικάτα ναυτικών κήρυξαν 24ωρη απεργία στο Blue Star Χίος από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου για τον θάνατο του 20χρονου καθαριστή μηχανής, μέλους του πληρώματος του πλοίο

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ