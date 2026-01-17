Πένθος στη βιομηχανία: Απεβίωσε στα 95 ο Νίκος Στασινόπουλος της Viohalco

Ο Νικόλαος Στασινόπουλος, ο άνθρωπος που για δεκαετίες καθόρισε την πορεία της Viohalco, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα αποτύπωμα σπάνιας διακριτικότητας.

Παρέμεινε σχεδόν «αθέατος» από τη δημοσιότητα, παρά την ισχύ που συγκέντρωνε, επιλέγοντας μια ζωή μακριά από επιδείξεις και θόρυβο.

Από την οικογενειακή αφετηρία στη βιομηχανική ισχυροποίηση

Η ιστορία της οικογένειας ξεκινά από την Αρκαδία και φτάνει στην Αθήνα του 1937, όπου μπαίνουν τα θεμέλια της μετέπειτα βιομηχανικής αυτοκρατορίας.

Υπό την καθοδήγηση του Στασινόπουλου, η εταιρεία επεκτάθηκε σε νέους κλάδους, μετατράπηκε σε Holding και προσέλκυσε διεθνείς συμμετοχές, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετέπειτα γιγάντωση.

Το 2002, σε μια από τις ελάχιστες δημόσιες παρουσίες του, ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ στη μονάδα της ΣΟΒΕΛ. Ήταν μια στιγμή που συμπύκνωνε τη φιλοσοφία του: έργο αντί για λόγια, στρατηγική αντί για προβολή.

Ακολούθησαν εξαγορές, αναδιαρθρώσεις και η είσοδος της Viohalco στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οι θυγατρικές της εξελίχθηκαν σε διεθνείς παίκτες, από τα υποβρύχια καλώδια έως την έλαση αλουμινίου, με έργα που σημάδεψαν την ελληνική βιομηχανία.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από το προσκήνιο, παρακολουθώντας από απόσταση την πορεία του ομίλου που πλέον βρίσκεται στα χέρια της επόμενης γενιάς. Η κληρονομιά του, όμως, παραμένει βαθιά χαραγμένη στη σύγχρονη ελληνική βιομηχανική ιστορία.