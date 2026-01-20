Πέραμα: Κινητοποίηση κατοίκων μετά τη μεγάλη φωτιά - «Έξω τα καζάνια του θανάτου»

Στους δρόμους κατέβηκαν το απόγευμα της Δευτέρας κάτοικοι και φορείς στο Πέραμα, πραγματοποιώντας δυναμική συγκέντρωση και πορεία με κεντρικό σύνθημα «έξω τα καζάνια του θανάτου».

Αφορμή αποτέλεσε η επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ξυπνώντας φόβους για ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, κάτω από το δημοτικό γήπεδο, πιθανότατα λόγω διαρροής καυσίμων από αγωγό.

Οι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι δεν είχαν λάβει κάποια ενημέρωση από αρμοδίους και βγήκαν μόνοι τους έξω από τα σπίτια τους, όταν είδαν τις τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν στα καζάνια. Μέσα σε λίγα λεπτά σήμανε συναγερμός.

Η ΕΛΑΣ απέκλεισε τη λεωφόρο Δημοκρατίας για να προσέρχονται απρόσκοπτα τα πυροσβεστικά οχήματα και οι υδροφόρες και η κίνηση γινόταν από τη μποτιλιαρισμένη Παπανδρέου (παράλληλη της Δημοκρατίας).

Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος που ήταν στο σημείο σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι οι φλόγες έφτασαν τα 20 μέτρα και πως υπήρχε κίνδυνος τα «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο». Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής.

«Ζωές κορώνα-γράμματα»

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, στην πορεία της Δευτέρας, οι ομιλητές κατήγγειλαν ότι η ασφάλεια των πολιτών θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους και των γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων.

«Πρέπει να φύγουνε τα καζάνια. Γιατί; Το είδαμε προχθές, τι κίνδυνος υπάρχει για μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα», τόνισε ομιλητής στη συγκέντρωση. Μάλιστα, συνέδεσε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων με πολεμικούς σχεδιασμούς:

«Γι' αυτό ακριβώς αλλάζουν το περιεχόμενο καυσίμων στις δεξαμενές, κάνουν διασπορά για να υπάρχει εφεδρεία σε περίπτωση που βομβαρδιστούν δεξαμενές».

Άλλος ομιλητής, απευθυνόμενος στο πλήθος, μίλησε για εγκληματική πολιτική «που θεωρεί τις ζωές μας κόστος» και δεν δίνει «δεκάρα για την ασφάλειά μας».

Κάτοικος της περιοχής, την ημέρα του συμβάντος, δήλωσε στο Orange Press Agency: «Μόνοι μας είδαμε τη φωτιά και κατεβήκαμε με την αγωνία να μην αρπάξει κανένα καζάνι και ανατιναχτούμε όλοι».

Η ίδια ζήτησε τη λήψη μέτρων από την Πολιτεία, τονίζοντας: «Οι κάτοικοι της περιοχής εδώ και χρόνια παλεύουν και διεκδικούν να φύγουν τα καζάνια μέσα από την πόλη. Και μας κοροϊδεύουν. Εμείς ζητούμε τώρα να λάβουμε σαφείς οδηγίες. Καλούμε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια να πάρουν πρωτοβουλίες».

ΚΚΕ: «Το 112 εμφανίστηκε τρεις ώρες μετά»

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας ότι «από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν χειρότερες εξελίξεις» και πως η ασφάλεια του λαού παίζεται «κορώνα – γράμματα».

Ο Περισσός στηλιτεύει την καθυστερημένη αντίδραση του κρατικού μηχανισμού, σημειώνοντας πως «οι υπεύθυνοι της εταιρίας ήρθαν τρεισήμισι ώρες μετά», ενώ «όσο για το περίφημο 112, αυτό ‘εμφανίστηκε’ τρεις ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς για να "κλείσουν οι κάτοικοι τα παράθυρα"».

Στις 23 Ιανουαρίου οι κάτοικοι του Περάματος θα προβούν σε νέα κινητοποίηση, με συμβολικό αποκλεισμό της μοναδικής λεωφόρου - εξόδου του Περάματος, δίνοντας ραντεβού στην είσοδο της πόλης (Νέο Ικόνιο).