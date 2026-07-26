Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική περιέγραψε ο διανομέας, ο οποίος καταπλακώθηκε από σκαλωσιά στην ώρα που βρισκόταν πάνω στη μηχανή του και περνούσε από κεντρικό δρόμο του Πειραιά.

Οι κραυγές αγωνίας του, όπως έχουν καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο, συγκλονίζουν. «Βοήθεια! Βοήθεια!», ακούγεται να φωνάζει, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή σπεύδουν προς το σημείο.

Όπως είπε μιλώντας στο Star, έχασε αρχικά τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από τη μεταλλική κατασκευή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι είχε συμβεί και σε ποια κατάσταση βρισκόταν.

«Με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου. Έλεγα “τι έγινε, πού είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι;”. Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ήμουν» είπε και συνέχισε:

«Με έπιασαν τα κλάματα. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Νόμιζα ότι έτσι, απλά και ξαφνικά, θα γινόταν το μοιραίο», είπε. «Πραγματικά, πέρασε η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτεσαι όλα αυτά που χάνεις», πρόσθεσε εμφανώς φορτισμένος.

Περαστικοί σήκωσαν τις λαμαρίνες και τον απεγκλώβισαν

Καθοριστική ήταν η επέμβαση των ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στο σημείο και έτρεξαν να βοηθήσουν. Ορισμένοι από αυτούς σήκωσαν τμήματα της μεταλλικής κατασκευής, επιτρέποντας στον εγκλωβισμένο οδηγό να συρθεί κάτω από τη σκαλωσιά και να βγει στον δρόμο.

«Ευτυχώς, ήρθαν κάποιοι έπειτα από λίγη ώρα. Δεν ξέρω πόση. Σήκωσαν κάποιες λαμαρίνες και σιγά σιγά σύρθηκα από το μηχανάκι και από όλα όσα είχα από πάνω μου. Όταν βγήκα και είδα το μηχανάκι μου και το σημείο από το οποίο κατάφερα να βγω, είπα ότι είχα άγιο. Ήταν ένα θαύμα», περιέγραψε.

Παρά τον τρόμο και τον τραυματισμό του, ο οδηγός εξέφρασε την ανακούφισή του επειδή δεν υπήρξε κάποιος σοβαρότερος τραυματισμός. «Πάλι καλά που δεν τραυματίστηκε κανένας σοβαρά», είπε.