Το περίεργο εύρημα στο θωρακισμένο όχημα του Μοσχούρη - Είχε τη δικογραφία Καραϊβάζ

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, μετά και τη σύλληψη τριών ανδρών που κατηγορούνται για την εκτέλεσή του στο Χαλάνδρι.

Οι τρεις άνδρες, μαζί με έναν έγκλειστο στις φυλακές, φαίνεται ότι σχεδίαζαν και νέα δολοφονία, αλλά και έχουν κατηγορηθεί και για έκρηξη σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, κατά την έρευνα που είχε γίνει στο όχημα του Μοσχούρη, γνωστού και ως «Θαμνάκια», είχε εντοπιστεί ένα ενδιαφέρον εύρημα.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί είχαν βρει μέσα στη θωρακισμένη BMW του μία δικογραφία που είχε σχηματίσει δύο χρόνια νωρίτερα το τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας για την υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, όπως μεταφέρει η εφημερίδα Καθημερινή και μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου παραμένει ανεξιχνίαστη.

Η δικογραφία ήταν αφημένη στην πλαϊνή θήκη της πόρτας του οχήματός του και εντοπίστηκε κατά τον έλεγχό του μετά την εκτέλεσή του με καλάσνικοφ.

Να σημειωθεί πως ο Μοσχούρης είχε καταγγελθεί ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Καραϊβάζ έξω από το σπίτι του, αλλά δεν είχε προχωρήσει καμία δίωξή του.