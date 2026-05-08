Περίπου σαν ταινία: H viral ιστορία του Τούρκου που άφησε τα πάντα για έναν έρωτα στη Χίο

Η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα και η ιστορία του Χαϊντάρ Γκολούντς είναι η ζωντανή απόδειξη. Ο Χαϊντάρ, με καταγωγή από το γειτονικό Τσεσμέ, επισκεπτόταν τη Χίο από μικρό παιδί για τις διακοπές του. Όμως, η μοίρα τού επιφύλασσε μια συνάντηση που θα άλλαζε τη ζωή του για πάντα.

Όλα ξεκίνησαν πριν από 15 χρόνια, στα γενέθλια της Μαρίας. Εκεί γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν και από τότε είναι αχώριστοι. Ο Χαϊντάρ πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει την Τουρκία και να εγκατασταθεί μόνιμα στο «νησί του», όπως αποκαλεί πλέον τη Χίο με περίσσιο καμάρι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από 11 χρόνια και, όπως εξομολογείται ο ίδιος στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στο σπίτι τους η γλώσσα που κυριαρχεί είναι αποκλειστικά η ελληνική.

Αν και δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, η οικογένειά τους είναι γεμάτη από την αγάπη που προσφέρουν στις γάτες τους, οι οποίες συμπληρώνουν την ευτυχία τους.

Ο Χαϊντάρ δεν βρήκε στη Χίο μόνο την αγάπη, αλλά και τον επαγγελματικό του δρόμο. Το όνειρό του ήταν να ανοίξει ένα ταβερνάκι που θα πάντρευε τις γεύσεις των δύο λαών. Σήμερα, ως επιτυχημένος επιχειρηματίας, προσφέρει στους θαμώνες του ένα σπάνιο μείγμα ελληνικής και τουρκικής κουζίνας, αποδεικνύοντας πως η γαστρονομία είναι η καλύτερη «γέφυρα» επικοινωνίας.

«Αγαπάω το νησί μου πάρα πολύ», δηλώνει.

Παρά τις ρίζες του στα απέναντι παράλια, ο Χαϊντάρ νιώθει πλέον ντόπιος. Η τοπική κοινωνία της Χίου τον αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, κι εκείνος αισθάνεται την ευλογία να ανήκει σε δύο πατρίδες, έχοντας την καρδιά του ριζωμένη στο μαστιχοχώρι που επέλεξε για σπίτι του.