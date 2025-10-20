Περιστέρι: Σεσημασμένος ο 37χρονος Βούλγαρος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα - Είχε απασχολήσει για ανθρωποκτονία

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών «βλέπουν» στο Ανθρωποκτονιών, πίσω από τη δολοφονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κλαμπ στο Περιστέρι, με θύμα έναν 37χρονο από τη Βουλγαρία.

Ο δράστης, για τον οποίο η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, μπήκε μέσα στο κλαμπ όπου διασκέδαζε το θύμα με μία κοπέλα. Του είπε να πάνε έξω να μιλήσουν, ωστόσο ο 37χρονος του πρότεινε να καθίσουν μέσα να τα πουν. Ο δράστης επέμεινε να πάνε έξω και μόλις βγήκαν, τράβηξε μαχαίρι και τον έπληξη στην κοιλιακή χώρα.

Το θύμα αιμόφυρτο επέστρεψε πίσω στο κλαμπ και σωριάστηκε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Ο 37χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ανθρωποκτονία και για τον νόμο περί όπλων και είχε εκτίσει την ποινή του στις Φυλακές της Λάρισας.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν βιντεοληπτικά υλικά σε μία προσπάθεια να ταυτοποιήσουν τον δράστη αλλά και συγκεντρώνουν καταθέσεις για να διαπιστώσουν το κίνητρο της επίθεσης που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.



