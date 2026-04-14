PERSONAS Live: Ο Νικόλας Ράπτης από κοντά είναι όντως όπως στο YouTube

Η εκδήλωση Personas του Reader μού έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω ένα άτομο που συντροφεύει, σταθερά, τα βράδια μου εδώ και περίπου δύο χρόνια, απ΄ όταν έγινα μητέρα, τον Νικόλα Ράπτη. Μία εκπομπή των Άχαστων σπάει σε πολλά κομμάτια μέσα στη βδομάδα, γιατί δεν έχουμε την αντοχή να την παρακολουθήσουμε ολόκληρη με τη μία - λόγω κούρασης, μην παρεξηγηθώ.

Μπαίνοντας στην αίθουσα της εκδήλωσης της Ατράκτου, περάσαμε από δίπλα του και μας χαιρέτισε φιλικά. Ένιωσα λες και χαιρετάω κάποιο γνώριμό μου πρόσωπο. Και έτσι ήταν, στην ουσία, αφού τον γνωρίζω τουλάχιστον επτά χρόνια, από την εποχή του Netwix. Αλλά τον γνωρίζω εγώ, εκείνος δεν είχε ιδέα ποια ήμουν, αλλά ήταν πολύ ευγενικός, πράγμα που δεν είναι δεδομένο (δυστυχώς) σήμερα.

Όταν μπήκαμε μέσα, τον παρακολουθούσα στον χώρο. Απλός, έκανε πλάκα με τον cameraman, περίμενε καρτερικά. Και επειδή είχε περάσει η ώρα, μεταξύ μας αστειευτήκαμε ότι στο κοντρόλ πρέπει να είναι ο Χουλάκης... (όσοι ξέρουν, ξέρουν).

Ο Ηλίας Αναστασιάδης, ο διευθυντής του Reader, τον σύστησε ως άτομο που «μισεί τις συνεντεύξεις», αλλά πήρε τη θέση του με ένα πλατύ χαμόγελο και χωρίς να χάσει την χαλαρή διάθεσή του μπροστά σε τόσο κόσμο, που θα τον έβλεπε να δίνει μία συνέντευξη και μάλιστα live.

Δήλωσε ευχαριστημένος που ήταν εκεί, αλλά δεν έχασε, φυσικά, την ευκαιρία να «γκρινιάξει» για την ώρα, ότι ήταν Κυριακή ή να πει το ότι ο Ηλίας είναι πελάτης του και άρα έπρεπε να είναι... φυσικά και δεν ήταν υποχρεωμένος.

Ο Νικόλας Ράπτης στην εκδήλωση Personas LIVE | Μυρτώ Κυρίτση/Reader

Η εισαγωγή στην ιστορία του ξεκίνησε με το πώς γνώρισε την Ελένη Φουρέιρα. Και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να σταθεί στο πόσο «δουλευταρού» είναι. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί σκέφτηκε να πει κάτι τόσο θετικό για εκείνη σε μία συζήτηση που δεν αφορούσε τη δουλειά της, αλλά ένα σάντουιτς (οι δύο τους είχαν διεκδικήσει το ίδιο σάντουιτς σε ένα κυλικείο και εκείνος της το έδωσε).

Μίλησε με νοσταλγία για τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα, το αίσθημα της ανημποριάς όταν τον άφησε μόνο η μαμά του στο διαμέρισμα στο Γαλάτσι και το πόσο δύσκολο ήταν να βρει δουλειά μετά την επιστροφή από το εξωτερικό.

Δεν έκρυψε την αποτυχία, την υπερθεμάτισε. Μίλησε για «μέσο» για να μπει κάπου και, μετέπειτα, κλειστές πόρτες γιατί ήταν καλός, αλλά άγνωστος. Παραδέχθηκε πως έκλαψε όταν του ανέθεσαν την παρουσίαση του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», παραγωγή που παρακολουθούσε μικρός, στην Ιτέα.

Ρωτήθηκε για τη ζωή μετά την κόρη του και αναφέρθηκε στο πόσο έχει αλλάξει, χωρίς φίλτρα. Για το πώς, μέσω εκείνης, κατάλαβε ότι πρέπει να βρει το κίνητρο στον ίδιο του τον εαυτό του για να αλλάξει τρόπο ζωής, μετά από τα υπερφαγικά επεισόδια. Φαινόταν απολύτως ειλικρινής για τα πάθη του - πόσο εύκολο είναι το κάνεις αυτό;

Ο Νικόλας Ράπτης στην εκδήλωση Personas LIVE | Τζίνα Σκανδάμη/Reader

«Δεν το λέω ψωνίστηκα» δήλωσε όταν εκμυστηρευόταν ότι πλέον ξέρει ότι η έως τώρα πορεία του δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών, αλλά του ποιος είναι. Και, πράγματι, δεν ήταν ψωνίστικο, γιατί είναι πολύ δημοφιλής και πολύ αγαπητός για πολλά χρόνια για να είναι απλά τυχαίο. Άλλωστε πώς αλλιώς θα μπορούσε - μαζί τους συνεργάτες του, στους οποίους δεν έχανε ευκαιρία να αναφερθεί - να ανταγωνιστεί την «Πέπα το γουρουνάκι» στο on demand της Cosmote Tv;

Μετά το τέλος της συνέντευξης και των ερωτήσεων, έξω τον περίμενε το συνεργείο ενός σταθμού και κάθισε να τους μιλήσει, αρκετή ώρα, παρότι μισεί τις συνεντεύξεις...

Και ενώ έχει περάσει απ΄όλες τις «συμπληγάδες», στην έξοδο ήμουν εγώ με μερικούς συναδέλφους, που αποφάσισα να του ευχηθώ για το παιδί και τον απασχόλησα με 1-2 ερωτήσεις. Και εκεί, όμως, δεν δυσανασχέτησε, μου μίλησε λες και γνωριζόμασταν, μου είπε για τη μικρή του.

Ο τίτλος της παρουσίασής του ήταν «Η (όχι και τόσο) ήσυχη ζωή πριν το ακραίο viral» αλλά αυτό που είδα εγώ είναι τον προσιτό, προσγειωμένο, ανεπιτήδευτο, με πηγαίο χιούμορ και έντονη διάθεση αυτοσαρκασμού άνθρωπο πίσω από το ακραίο viral. Τίποτε διαφορετικό από τον «Ραπτίλο» που βλέπουμε και στο YouTube δηλαδή.

Νικόλα Ράπτη, τα «λέμε» τις Τρίτες (ή όποτε προλάβουμε να σας δούμε τέλος πάντων).