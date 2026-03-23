Άχαστοι: Η εκπομπή του YouTube με κοινό που ζηλεύουν μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια

Όταν η καθημερινότητα τρέχει με ρυθμούς αχαλίνωτους, η ανάγκη για αποφόρτιση έρχεται ακόμα πιο επιτακτικά. Κάθε Τρίτη στις 22.00 το βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι ανοίγουν το YouTube και στήνονται μπροστά από την οθόνη περιμένοντας να ξεκινήσουν οι «Άχαστοι» της Novibet.

Για πολλούς είναι πια σαν μια ιεροτελεστία, σαν ένα ραντεβού που κάθε βδομάδα περιμένουν πως και πως. Κόντρα στην σοβαροφάνεια και τις παγκόσμιες εξελίξεις που μόνο φρίκη δημιουργούν, αυτό που κάνει τον κόσμο να βλέπει με τέτοια μανία τρεις τύπους να τσακώνονται για το αν ο αρακάς ταιριάζει με τη μαγιονέζα και να σχολιάζουν την επικαιρότητα με πιο fun τρόπο, δείχνει ακόμα περισσότερο ότι το κοινό έχει μάλλον μπουχτίσει και αναζητά διαρκώς κάτι πιο ανάλαφρο.

Ένας από τους Άχαστους, ο Νικόλας Ράπτης, θα βρεθεί στο PERSONAS Live Stories by Reader

Οι πρωταγωνιστές, ή αλλιώς η Αγία Τριάδα της κωμωδίας, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει εκατοντάδες φωνές και να μεταμορφωθεί σε διάφορες προσωπικότητες – από τον πρόεδρο τοπικής ομάδας μέχρι τον Γιώργο Μαζωνάκη- είναι εκείνος που μια μόνο ατάκα είναι αρκετή για να βάλει φωτιά στο πλατό.

Ο Κώστας Μαλιάτσης, ο οποίος είναι ο master του roasting, που δεν έχει ιδέα από αθλητικά και είναι ο φίλος που δεν ξέρει τίποτα αλλά ταυτόχρονα ξέρει τα πάντα και ο Νίκος Ράπτης, ο οποίος έχει μια μαγική ικανότητα να αυτοτρολάρεται -και να τον τρολάρουν και όλοι οι υπόλοιποι για τις στυλιστικές του επιλογές- είναι αυτός που συντονίζει όλη την εκπομπή.

Ο ίδιος μάλιστα την Κυριακή 29 Μαρτίου, θα βρεθεί στην εκδήλωση PERSONAS Live Stories by Reader, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Άτρακτο (Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος), όπου 9 προσωπικότητες θα βρεθούν πάνω σε μία σκηνή και θα μοιραστούν ιστορίες που δεν έχουν ακουστεί ποτέ ξανά.

Ο βασικός λόγος που αυτοί οι τύποι σπάνε τα κοντέρ, είναι η αυθεντικότητα. Μπορεί να υπάρχει σενάριο, όμως αυτό «καίγεται» με το που ξεκινά η εκπομπή, η οποία κάθε φορά παίρνει διαφορετική τροπή.

Και αυτό ξεχωρίζει, ιδιαίτερα σε μια τηλεοπτική/ ιντερνετική πραγματικότητα που τα πάντα είναι στημένα, ψεύτικα και βαρετά. Αυτοί οι τρεις είναι η παρέα που θα ήθελες να έχεις σε ένα κυριακάτικο τραπέζι. Είναι μια εκπομπή που βασίζεται στη διάδραση – με μηνύματα από θεατές που γίνονται μέρος της παρέας, προκλήσεις και challenges σχεδόν σουρεαλιστικά. Είναι για πολλούς η εκτόνωση της εβδομάδας.

Tι πρέπει να γνωρίζεις για το PERSONAS

Για 4 ώρες, 9 κορυφαίες προσωπικότητες ξετυλίγουν τις ιστορίες τους, σε μια ροή που θα σας κάνει να γελάσετε, να σκεφτείτε και να εμπνευστείτε. Την Κυριακή 29 Μαρτίου, στην Άτρακτο.

Event Line-up: Νίκος Ράπτης • Μανώλης Νανούρης • Κατερίνα Βρανά & Zoe Pre • Πάνος Χαρίτος • Λάκης Λαζόπουλος • Αναστασία • Θάνος Φέσκος • Τζέφ Μοντάνα.

