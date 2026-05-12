Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος: Ποιος ήταν ο «πυλώνας» της Toi&Moi

Ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος
Ένας εκ των ιστορικών ιδρυτών της ελληνικής εταιρείας ρούχων Toi&Moi, ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μία κραταιή επιχειρηματική «οικογένεια».

Η τραγική είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στo Instagram:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας.

Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος Toi&Moi
Η ανάρτηση της εταιρίας για τον θάνατο του Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλου | Instagram - toimoifashion

Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1μμ, την Τετάρτη 13/5» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Toi&Moi.

