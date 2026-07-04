Πετράλωνα: Εκκενώσεις και έρευνες-εξπρές 5 μέρες μετά την κατάρρευση – Το «καμπανάκι» για τα παλιά κτίρια

Πέντε εικοσιτετράωρα έχουν συμπληρωθεί από τη στιγμή που η πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα σωριάστηκε στο έδαφος, και τα κρίσιμα ερωτήματα για τα αίτια του συμβάντος παραμένουν ακόμη αναπάντητα.

Το περιστατικό, που άφησε στον δρόμο επτά οικογένειες, έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην ασφάλεια των γειτονικών κατασκευών.

Αποκλεισμένη ζώνη και προληπτικές εκκενώσεις

Η περιοχή γύρω από το σημείο της καταστροφής θυμίζει αποκλεισμένη ζώνη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, επιτηρώντας τον χώρο επί 24ώρου βάσεως και απαγορεύοντας αυστηρά την πρόσβαση στα συντρίμμια, αλλά και στα πέριξ ακίνητα, για λόγους ασφαλείας.

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Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις τρέχουν στο μέτωπο των προληπτικών μέτρων. Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα οι ένοικοι του εφαπτόμενου κτιρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της στατικής του επάρκειας.

Ανάλογες τεχνικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται και σε δεύτερο κτίριο που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το κατεστραμμένο οίκημα.

Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Οι περίοικοι και οι πληγέντες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και διαρκούς αγωνίας. Οι άνθρωποι που ξεσπιτώθηκαν ξαφνικά είδαν τις περιουσίες και τα προσωπικά τους αντικείμενα να θάβονται κάτω από τους τόνους μπετόν.

Πλέον, χωρίς να έχουν στα χέρια τους ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα, περιμένουν με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις και τις διαβεβαιώσεις των αρχών για την ασφάλεια της περιοχής.

Παράλληλα, τα ειδικά κλιμάκια των τεχνικών ελέγχων «ξεσκονίζουν» τους φακέλους της ανέγερσης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν είχαν τηρηθεί κατά γράμμα οι προβλεπόμενες διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας, αλλά και να φωτιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην ξαφνική κατάρρευση.

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Το «καμπανάκι» Συνολάκη για το κτιριακό απόθεμα

Το δραματικό αυτό συμβάν στα Πετράλωνα ξεπερνά τα όρια της γειτονιάς, καθώς ανοίγει ξανά τη μεγάλη συζήτηση για την ανθεκτικότητα των ελληνικών κτιρίων απέναντι σε τεχνικούς και σεισμικούς κινδύνους.

Στο ζήτημα αυτό παρενέβη ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κώστας Συνολάκης, ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ίσως αποτελεί καμπανάκι για γενικότερες δομικές αδυναμίες. Ο καθηγητής τόνισε την ανάγκη για άμεση στροφή στην πολιτική προστασία των υποδομών, προτείνοντας:

«Πρέπει να δοθούν άμεσα οικονομικά κίνητρα για τη στατική και σεισμική θωράκιση των παλαιών ακινήτων, στα πρότυπα των προγραμμάτων που τρέχουν για την ενεργειακή αναβάθμιση.»

Κατά τον ίδιο, αποτελεί σοβαρή παράλειψη το να επιδοτούνται αποκλειστικά οι «πράσινες» παρεμβάσεις στα κτήρια, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή μέριμνα ή κρατική ενίσχυση για τη δομική και στατική τους ασφάλεια.