Αβάσταχτες στιγμές ζουν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας της οδού Αλκμήνης που κατέρρευσε στα Πετράλωνα. Η Νεκταρία Βικάτου, κόρη ενοίκου πολυκατοικίας μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι αυτό που θέλουν οι κάτοικοι είναι να μπορέσουν να ανακτήσουν τα οικογενειακά τους κειμήλια. Δείχνοντας την μοναδική φωτογραφία του πατέρα της που ανέφερε ότι πλέον «έχω μόνο αυτή».

«Θέλω κάποιος να επιμεληθεί για να ερθει ιδιώτης, ώστε να μπούμε μέσα και να πάρουμε να πράγματά μας» συμπλήρωσε.

Επίσης τόνισε ότι δεν θέλει να ξεχαστεί η υπόθεση από τους αρμόδιους λέγοντας χαρακτηριστικά: «όταν θα πέσουνε οι σκόνες και θα κατακάτσουνε δεν θέλω να μας ξεχάσει κανείς».

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Τα ερωτηματα παραμένουν

Τρεις ημέρες μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με την αγωνία και την αβεβαιότητα, καθώς τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι του γειτονικού κτιρίου εξακολουθούν να μην μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αναμένοντας την ολοκλήρωση του ελέγχου στατικής επάρκειας, μετά και την απομάκρυνση των μπάζων από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των συντριμμιών θεωρείται καθοριστική, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένεται να κριθεί αν το διπλανό κτίριο είναι ασφαλές για κατοίκηση ή αν οι ένοικοί του θα χρειαστεί να αναζητήσουν νέα στέγη. Οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί προληπτικά αμέσως μετά την κατάρρευση για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, οι πληγέντες αγωνιούν για την τύχη των προσωπικών τους αντικειμένων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη διαθέσει είδη πρώτης ανάγκης, ενώ εξετάζεται η απομάκρυνση των προστατευτικών λαμαρινών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής πρόσβαση στα συντρίμμια.

Την ίδια στιγμή, προχωρούν οι διαδικασίες για τον ορισμό πραγματογνωμόνων που θα διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ οι κάτοικοι αναμένεται να ορίσουν και δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια της διαδικασίας. Όλοι πλέον αναμένουν το επίσημο πόρισμα, το οποίο θα αποσαφηνίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.