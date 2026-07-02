Πετράλωνα: «Μας είπαν ότι η κλίση οφείλεται στον σεισμό στην Εύβοια», αποκαλύπτει ενοικιαστής

Ότι υπήρχε υποψία ότι έχει πάρει κλίση η πολυκατοικία από τις εργασίες στο διπλανό οικόπεδο πάνω από 15 ημέρες καταγγέλλει ενοικιαστής. Ο ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα ανέφερε στην εκπομπή Live News ότι η πόρτα του χώρου που χρησιμοποιούσε ως αποθήκη για τα εργαλεία του δεν άνοιγε εδώ και μέρες.



Μάλιστα, ο ίδιος λέει στο Mega ότι είχε ειδοποιήσει την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, με εκείνη να τον ενημερώνει πως της απάντησαν ότι δεν φταίνε για την κλίση οι εργασίες, αλλά πως είναι από τον σεισμό στην Εύβοια.

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«Γιατί δεν ειδοποίησαν τον κόσμο;»

«Κατεβαίνω τρία σκαλιά, κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση δίπλα και έπεσε η πρώτη κολώνα (ντουλάπι) εγώ ανοίγω την πόρτα και δεν άνοιγε. Πάνω από 15 ημέρες πριν το συμβάν. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την εκσκαφή δίπλα, είχε πάρει κλίση δύο πόντους.

Το είπα στην ιδιοκτήτρια, πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση. Μου λέει "θα τους το πω", τους το είπε. Μας είπαν δεν φταίνε οι εργασίες, η κλίση είναι από τον σεισμό στην Εύβοια» είπε ο Μπάμπης Τσαπάς.

Όπως πρόσθεσε, «η πολυκατοικία ήταν πολύ γερή. Το πρόβλημα είναι καθαρά στο ότι δεν έγινε σωστά η αντιστήριξη. Μετά συνέχισαν και μόλις ξεκίνησαν να σκάβουν στη μέση του οικοπέδου, η κεντρική κολώνα δηλαδή. Εκεί ξεκίνησε. Γιατί δεν ειδοποίησαν τον κόσμο Δευτέρα και Τρίτη. Γιατί να κοιμηθεί μέσα ο κόσμος».