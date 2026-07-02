Πετράλωνα: Έλεγχοι στατικότητας σε γειτονικά κτίρια - Αναμονή για τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου στα Πετράλωνα και στο σημείο βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις.

Η πρώτη αυτοψία, έχει ήδη πραγματοποιηθεί από κλιμάκιο της Πολεοδομίας. ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας και στα κτίρια γύρω από την πολυκατοικία που κατέρρευσε. Ήδη η διπλανή πολυκατοικία έχει εκκενωθεί προσωρινά λόγω σοβαρών ενδείξεων στατικής επιβάρυνσης. Στη βάση του έχει δημιουργηθεί μεγάλο κενό, ενώ η είσοδός του παραμένει αποκλεισμένη από τα συντρίμμια της κατεστραμμένης πολυκατοικίας.

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Υπενθυμίζεται ότι, από την ημέρα του συμβάντος και μετά, και η διπλανή ακριβώς πολυκατοικία εκκενώθηκε κατόπιν εντολής. Οι ένοικοι των διαμερισμάτων αναγκάστηκαν έτσι να αναζητήσουν στέγη αλλού για να περάσουν τη νύχτα τους, ενώ δεν γνωρίζουν ακόμη πότε και αν θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πετράλωνα: Η παρέμβαση της μηχανικού που έσωσε τους ενοίκους

Νωρίτερα σήμερα (2/7) η ολιτικός μηχανικός Στελίνα Τσάφου που έσωσε τους ενοίκους ενημερώνοντας για τους κινδύνους, μίλώντας στην ΕΡΤ, αποκάλυψε πώς διαπίστωσε το πρόβλημα.

«Μου περιέγραψαν αυτή την ρωγμή, το μέγεθος της στο τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρωγμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρωγμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα» σημείωσε.

Για τον λόγο αυτό, πρότεινε στους ενοίκους που βρίσκονταν στο σημείο να αποχωρήσουν και να ενημερώσουν και τους υπόλοιπους.

«Και φυσικά η συνεργάτιδά μου χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκκενωθεί» δήλωσε.

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Έκρινε ως τυχερή τη στιγμή που έφτασε, αλλιώς σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση.

«Ήταν τυχερό το πότε έφτασα και τι ώρα έφτασα. Αν ήμουν κάπου εκεί κοντά και πήγαινα σε 10 λεπτά και είδα αυτό που μου είχαν περιγράψει, θα κάναμε άλλες κινήσεις ψάχνοντας να βρούμε το αίτιο. Δεν ξέρω αν όντως θα βρίσκαμε απευθείας το αίτιο και τι θα μπορούσαμε να έχουμε. Είχε μεγαλώσει σημαντικά αυτό το κενό. Αυτό εννοώ ότι αν το είχα δει μικρό όπως ήταν στην αρχή, όπως μου το περιέγραψαν, δεν θα είχα ανησυχήσει τόσο. Σε κάθε περίπτωση, πάντα η εκκένωση είναι το πρώτο μέτρο ασφαλείας.

Εγώ λοιπόν, τους το είπα από την πρώτη στιγμή που έφτασα. Και η πολυκατοικία κατέρρευσε, μία ώρα μετά» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, η πολιτικός μηχανικός εμφανίστηκε βέβαιη πως η εκσκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατεδάφιση της πολυκατοικίας.