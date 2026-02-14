Πετράλωνα: Νέες καταγγελίες για τον δρόμο που έπεσε το τρόλεϊ - Ένα ατύχημα την εβδομάδα, καταγγέλλουν κάτοικοι

Για πολλά παρόμοια περιστατικά ατυχημάτων στο σημείο που έγινε εχθές το τροχαίο με τρόλεϊ στα Πετράλωνα, κάνουν λόγο οι κάτοικοι.

Υπενθυμίζεται ότι, τρόλεϊ παρέσυρε διερχόμενο όχημα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Ο οδηγός ισχυρίζεται ότι «δεν του έπιαναν τα φρένα».

Οι κάτοικοι μιλούν στο Mega, για επικίνδυνη και στροφή στο δρόμο κατά την οποία δεν είναιο εύκολο να περάσει το όχημα, ενώ ενημερώνουν ότι έρχει ξαναγίνει τροχαίο με τρόλεϊ.

Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι τρία ήταν τα πιο «βαριά» ατυχήματα ενώ αρκετοί κάτοικοι μετρούν και ένα ατύχημα την εβδομάδα.

Σε ντοκουμέντα του Mega, φαίνονται ρωγμές στα μπαλκόνια τνω σπιτιών του δρόμου, από προηγούμενα ατυχήματα. Φέρεται ότι καλώδια γεύγουν από τη στροφή και πέφτουν με ταχύτητα πάνω στα μπαλκόνια.

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι, ενώ έχουν τοποθετηθεί ειδικά κολωνάκια για να μην παρκάρουν οι οδηγοί, εκείνοι εξακολουθούν και σταθμεύουν τα οχήματα τους.

