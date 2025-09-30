Πεύκο πάνω σε πυλώνα ΔΕΗ, δίπλα σε βενζινάδικο: Φωτιά που «περιμένει» να ξεσπάσει την Εύβοια

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν πολίτες στην Εύβοια για περιοχή όπου πεύκα έχουν αφεθεί να «χαϊδεύουν» πυλώνα της ΔΕΗ, και μάλιστα δίπλα από βενζινάδικο, συνιστώντας ακραίο κίνδυνο για φωτιά.

Κάτοικος της Αρτάκης κατήγγειλε το γεγονός, εξηγώντας πως τα δέντρα βρίσκονται σχεδόν κολλητά στον πυλώνα της ΔΕΗ, ακριβώς δίπλα σε βενζινάδικο της περιοχής, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Εξήγησε πως οι υπεύθυνοι του βενζινάδικου έχουν προσπαθήσει να ενημερώσουν τον Δήμο, τη ΔΕΗ και την Πυροσβεστική για την επικινδυνότητα των δέντρων, χωρίς όμως απάντηση.

Η φωτιά «περιμένει» να ξεσπάσει

«Είναι άκρως επικίνδυνο, μιας και είναι ακριβώς δίπλα από βενζινάδικο», σημείωσε, τονίζοντας πως προσπάθησε να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά δεν εισακούστηκε.

Παράλληλα, έδωσε σχετικό φωτογραφικό υλικό στο οποίο και αποτυπώνεται η κατάσταση. Αίτημα των κατοίκων είναι η άμεση κινητοποίηση από αρμόδιους φορείς ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, πριν προκύψει κάποιο ατύχημα.

Πηγή: evima.gr