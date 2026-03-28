Πλακιάς: «Η δίκη θα τελειώσει εκεί που ξεκίνησαν όλα - Θα είμαι απέναντι σε όποιον θέλει να την μεταφέρει»

Την αντίθεση του για τη μεταφορά της δίκης για τα Τέμπη σε άλλη πόλη δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς, σε νέα ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει εκεί όπου ξεκίνησε.

Ο κ. Πλακιάς δήλωσε ότι «ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας, είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας».

Τονίζει, δε, ότι ακόμα και στην περίπτωση που η αίθουσα κριθεί ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να διαμορφωθούν ώστε να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης.

«Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του» τονίζει ο κ. Πλακιάς.

Κλείνοντας την ανάρτησή του είπε: Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Και θα τελειώσει πάλι εκεί. Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στην Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο.

Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας , είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας.

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης.

Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του.

Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα !!!

Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!!

Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στην Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».