Πλακιάς σε Αυγερινό για Καρυστιανού: «Ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή; Η Μαρία ξέρει»

Πυρά εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς, κατά της Μαρία Καρυστιανού με αφορμή την απόφαση του Θανάση Αυγερινού, να εγγραφεί στο κόμμα της.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας θύματος των Τεμπών την κατηγορεί για το ότι κατέθεσε ελλιπές κατηγορητήριο για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί για πλημμέλημα.

Αναλυτικά, έγραψε στην ανάρτησή του μέσω Χ: «Αν είναι Θανάση να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου τα εξηγήσω όλα με στοιχεία φωτογραφίες βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα αφού μόνο άγνωστα δεν είναι.

Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωωτική για τον Καραμανλή που είχε αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημμέλημα .

Νομίζω η Μαρία ξέρει για ρώτα την λίγο», είπε ο Νίκος Πλακιάς κατηγορώντας ευθέως την Μαρία Καρυστιανού.