Πλημμύρες στην Καλαμάτα από την κακοκαιρία: Υπερχείλισε ποταμός και «εξαφάνισε» καλλιέργειες

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία και στην Καλαμάτα, με πλημμυρικά φαινόμενα και παρεμβάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Ειδικότερα, πλημμύρισε εκ νέου από φερτά υλικά και έκλεισε για σημαντικό χρονικό διάστημα η 5η επαρχιακή οδός, που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, προχωρώντας στον καθαρισμό του οδοστρώματος και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, αναφέρει η ΕΡΤ.

Καλαμάτα: Υπερχείλισε ποτάμι από την κακοκαιρία

Την ίδια στιγμή, υπερχείλισε ο ποταμός Άρις στην περιοχή Χαλικί της Σπερχογεία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αγροτικές καλλιέργειες και χωράφια, αλλά και καταυλισμός Ρομά.

Στο σημείο υπήρξε άμεση επέμβαση τόσο από συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας όσο και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες δημιουργίας αναχωμάτων, σε μια προσπάθεια περιορισμού της υπερχείλισης και αποτροπής περαιτέρω ζημιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Καλαμάτας.

Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές και η Πολιτική Προστασία εφιστούν την προσοχή των πολιτών, συστήνοντας την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και την αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά σε ρέματα και ποτάμια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των φαινομένων.