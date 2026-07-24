Έγκλημα στη Σύρο: Άμυνα επικαλείται ο 41χρονος για τη δολοφονία της 41χρονης – Ελεύθερη η σύζυγός του

Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρίσκονταν ο 41χρονος από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε στη Σύρο το απόγευμα της Πέμπτης 24 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, επιβεβαιώνεται ότι η 41χρονη μετέβη το απόγευμα της Πέμπτης στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι, έχοντας μαζί της μαχαίρι. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 41χρονος χρησιμοποίησε διαφορετικό μαχαίρι και τραυμάτισε τη γυναίκα στην πλάτη. Η 41χρονη βγήκε στη συνέχεια από την κατοικία και κατέρρευσε σε εξωτερικό χώρο, όπου κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο 41χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του, η οποία αρχικά προσήχθη και εξετάστηκε για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερη.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επιχειρείται να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της αντιπαράθεσης, η σχέση της 41χρονης με το ζευγάρι και όσα προηγήθηκαν της μοιραίας συμπλοκής. Οι αστυνομικές αρχές πάντως, συγκεντρώνουν ακόμα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.