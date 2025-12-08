Ποια είναι η Άννα Κανδαράκη: Η ψυχολόγος και συγγραφέας που μιλά με αγάπη για τη ζωή

Η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη μοιράστηκε πρόσφατα με το κοινό ότι βρίσκεται αντιμέτωπη για δεύτερη φορά με τον καρκίνο.

Με γενναιότητα και ειλικρίνεια μίλησε για τη μάχη της, δείχνοντας πως η δύναμη ψυχής και η πίστη στη ζωή μπορούν να γίνουν φάρος ελπίδας για όλους.

Από την τέχνη στην ψυχολογία

Η πορεία της ξεκίνησε από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο Λούβρο και στην Πολιτισμική Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ.

Μελετώντας τις τεχνοτροπίες των καλλιτεχνών, αναζητούσε πίσω από κάθε χρώμα και πινελιά την ψυχή του δημιουργού. Αυτή η αναζήτηση την οδήγησε να στραφεί στην κλινική ψυχολογία.

Σπουδές και επιστημονική πορεία

Η Άννα Κανδαράκη είναι αριστούχος του Πανεπιστημίου Paris V της Σορβόνης, με ειδίκευση στην ψυχοπαθολογία παιδιού, εφήβου και ενήλικα. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σήμερα διδάσκει σε μεταπτυχιακά τμήματα της Ιατρικής Σχολής και είναι ενεργό μέλος του European Family Therapy Association (EFTA) και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ).

Έχει εργαστεί ως επικεφαλής ψυχολογικού τμήματος σε νοσοκομεία και ψυχιατρικές κλινικές, ενώ η αρθρογραφία της έχει δημοσιευθεί σε ελληνικό και διεθνή τύπο.

Το 2018 ίδρυσε το θεραπευτικό κέντρο Therapy Nest, όπου μαζί με την ομάδα της στηρίζει άτομα, ζευγάρια και ομάδες, προσφέροντας παράλληλα σεμινάρια για ειδικούς και το ευρύ κοινό.

Το βιβλίο που άγγιξε χιλιάδες ψυχές

Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο, «Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε», από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Το έργο αυτό γνώρισε μεγάλη επιτυχία, με περισσότερα από 30.000 αντίτυπα, καθώς μιλά με τρυφερότητα για τις ανθρώπινες εμπειρίες και την ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Η ίδια έχει τονίσει πως η παιδική ηλικία είναι η αφετηρία της ψυχολογικής μας πορείας:

«Αν δεν καταλάβω την αφετηρία μου, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο περπατάω έτσι… Η ψυχοθεραπεία αυτόν τον στόχο έχει. Να γίνει βίωμα.»

Με λόγια που εμπνέουν, μας υπενθυμίζει ότι η αυτοπεποίθηση και η προσωπική εξέλιξη απαιτούν αναζήτηση, αμφισβήτηση και τρυφερότητα προς τον εαυτό μας.

Στιγμές που τα λόγια της έγιναν «τσιρότο σε πληγή»

Σε podcast της Jenny.gr, η Άννα Κανδαράκη μίλησε για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σήμερα:

«Οι γυναίκες έχουν μάθει διαγενεακά να παλεύουν σε μια ατελείωτη ζυγαριά.

Το δύσκολο δεν είναι όταν βάζουμε πολλά πράγματα, αλλά όταν βάζουμε πράγματα που δεν είναι επιλογές μας, γιατί νιώθουμε ότι έτσι πρέπει αλλιώς θα κριθούμε – είτε αυτό λέγεται εργασία, είτε οικογένεια, είτε παιδιά, είτε σύντροφος».

Σε συνέντευξή της στο Savoir Ville, τόνισε:

«Δεν έχει καμία σημασία εάν μια γυναίκα τα κάνει όλα εξαιρετικά, αν δεν είναι χαρούμενη».

Μίλησε για την ενδοοικογενειακή βία:

«Ξέρετε πόσο τραυματική είναι μια εικόνα με μια γυναίκα που κρυφοκλαίει ενώ μαγειρεύει. Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μόνο το ξύλο»

Ένα παράδειγμα δύναμης και ανθρωπιάς

Η Άννα Κανδαράκη είναι απλώς μια καταξιωμένη επιστήμονας και μια γυναίκα που με το έργο της, τις διδασκαλίες της και την προσωπική της στάση απέναντι στις δυσκολίες, δείχνει ότι η ψυχή μπορεί να βρει φως ακόμα και μέσα στις πιο σκοτεινές στιγμές.