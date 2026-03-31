Ποιες ώρες θα πλήξει την Αττική η κακοκαιρία: Οι περιοχές που απειλούνται με πλημμύρες - LIVE χάρτης

Έντονα έως επικίνδυνα για πολλές περιοχές της Ελλάδας φαινόμενα έχουμε να περιμένουμε από την επερχόμενη κακοκαιρία Erminio, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα κυρίως από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (1/4) και καθ' όλη την Πέμπτη (2/4).

Ο μετεωρολόγος του Action 24, Δημήτρης Παπαϊωάννου, έδωσε την πλέον ακριβή πρόβλεψη για τις επόμενες ώρες, σχετικά με το πού, αλλά και πόσο σφοδρά θα χτυπήσει η κακοκαιρία.

Κακοκαιρία Erminio - Δείτε παρακάτω LIVE την πορεία της

Κακοκαιρία Erminio: Αναμένεται «τριπλό χτύπημα» φαινομένων

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, κατ' αρχάς αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής άνω των 100 τόνων νερού/στρέμμα κυρίως στα ορεινά της ώρας, και επίσης άνεμοι έως 10 μποφόρ σε περιοχές του Νότιου και τοπικά του Βορείου Αιγαίου.

Παράλληλα, θα υπάρξει και ένα «τρίτο χτύπημα», με σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, με το φαινόμενο να παίρνει τη μορφή της λασποβροχής.

Τα πλέον έντονα φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, Κορινθία, Αργολίδα, καθώς και στην Αττική, ενώ θα επηρεάσουν επίσης Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σποράδες, και μεγάλο μέρος της Κρήτης, κυρίως στα βόρεια.

Συγκεκριμένα η κακοκαιρία στην Αττική θα ξεκινήσει από το πρωί της Τετάρτης με ήπιες βροχές, οι οποίες θα ενταθούν μέχρι το απόγευμα και θα κορυφωθούν το βράδυ, ειδικά γύρω από τα ορεινά και ημιορεινά του νομού.

Τοπικά αναμένεται να ξεπεραστούν και οι 70 τόνοι νερού/στρέμμα. Μετά τα μεσάνυχτα να φαινόμενα θα εξασθενήσουν, με την κακοκαιρία να συνείζεται την Πέμπτη.

Περιοχές όπως η Πιεριά, το Πήλιο και η Ρόδος, η Κορινθία και το Λουτράκι αναμένουν ιδιαίτερα αυξημένα ύψη βροής, που θα φτάσουν έως και τους 150 τόνους νερού/στρέμμα.

Κακοκαιρία Erminio: Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Καιρικό σύστημα στην κεντρική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Την Τετάρτη (01-04-26)

α . Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

. Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

. Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

. Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

. Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

. Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές - βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26)

α . Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία λόγω της Erminio

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η ανακοίνωση του υπουργείου, με αφορμή την επερχόμενη κακοκαιρία Erminio, συνεχίζει ως εξής:

«Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης: Οι δύο δήμοι της Αττικής που αποφάσισαν κλείσιμο σχολείων για την κακοκαιρία Erminio

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.»