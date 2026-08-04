Ποινικές διώξεις για κακουργήματα στους συλληφθέντες για την φωτιά στη Βοιωτία: Σήμερα ενώπιον του ανακριτή

Για την φωτιά στη Βοιωτία, η οποία έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις στους συλληφθέντες.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βοιωτία - το σημείο όπου και ξεκίνησε η φωτιά - και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων, ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας, είναι ο δήμαρχος στον δήμο της Στερεάς Ελλάδας.

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Σύμφωνα με το Action24, οι δύο δράστες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ενώ ήδη έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις εις βάρος τους για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.