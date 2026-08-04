Μενού

Ποινικές διώξεις για κακουργήματα στους συλληφθέντες για την φωτιά στη Βοιωτία: Σήμερα ενώπιον του ανακριτή

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή οι συλληφθέντες για την φωτιά στη Βοιωτία. Οι ποινικές διώξεις που τους έχουν ασκηθεί.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά στη Δυτική Αττική
Φωτιά στη Δυτική Αττική | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Για την φωτιά στη Βοιωτία, η οποία έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις στους συλληφθέντες. 

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βοιωτία - το σημείο όπου και ξεκίνησε η φωτιά - και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων, ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας, είναι ο δήμαρχος στον δήμο της Στερεάς Ελλάδας. 

Διαβάστε επίσης: «Τα σπίτια που έχουν σωθεί στο Πόρτο Γερμενό τα μετράμε στο ένα χέρι»

Σύμφωνα με το Action24, οι δύο δράστες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ενώ ήδη έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις εις βάρος τους για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ