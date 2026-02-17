Μενού

Ποινική δίωξη στην τραγουδίστρια για το τροχαίο στο Κολωνάκι

Η τραγουδίστρια οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και παρέσυρε περί τα πέντε οχήματα στο Κολωνάκι. Ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία.

Στο Αυτόφωτο η τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο στο Κολωνάκι
Στο Αυτόφωτο η τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο στο Κολωνάκι | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ποινική δίωξη ασκήθηκε στην τραγουδίστρια, η οποία συνελήφθη σήμερα (17/02) τα ξημερώματα καθώς παρέσυρε σειρά οχημάτων στο Κολωνάκι, οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα, της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η οδηγός, σύμφωνα με την δικογραφία, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ και η ποσότητα που μετρήθηκε ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Το τροχαίο που προκάλεσε η τραγουδίστρια

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, στους πρόποδες του Λυκαβηττού - ένα κατηφορικό σημείο όπου το ΙΧ της προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια παρέσυρε άλλα οχήματα.

Από την καραμπόλα προκλήθηκαν υλικές φθορές σε συνολικά πέντε αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας για καταγραφή του συμβάντος και έλεγχο της οδηγού.

Σύμφωνα με το ERTNews, η δεύτερη μέτρηση στο αλκοτέστ της έδειξε 0,70 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

ΕΛΛΑΔΑ