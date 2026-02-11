Ποιοι θα κάνουν Τσικνοπέμπτη με βροχές και πού θα «ανοίξει» ο καιρός - Δείτε χάρτες

Μετ΄εμποδίων το τσίκνισμα της Πέμπτης για όσους θέλουν να ψήσουν σε εξωτερικούς χώρους, αφού βροχές και καταιγίδες θα «χτυπήσουν» κατά τόπους με τον καιρό να παραμένει άστατο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο η αστάθεια του καιρού αφορά κυρίως την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ περιοχές όπως η Κεντροδυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά θα έχουν διαστήματα βελτιωμένου καιρού, με διαλείμματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα κρατηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ενώ θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι και βορειοδυτικοί έντασης 6–7 μποφόρ.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό την Τσικνοπέμπτη

Βαρομετρικό χαμηλό στα ανοιχτά του Ιονίου κινείται προς το Β. Αιγαίο, ενώ ένα άλλο χαμηλό στη Δ. Μεσόγειο αναμένεται να κινηθεί γρήγορα προς την περιοχή μας. Με αυτές τις συνθήκες, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), ο καιρός στη χώρα θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά περιόδους. Τα φαινόμενα αυτά κατά τόπους στο Ιόνιο (κυρίως στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο), την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι έντονα.

Σημειώνεται ακόμα ότι στο χρονικό διάστημα από την απομάκρυνση του χαμηλού του Αιγαίου προς τη Μαύρη Θάλασσα ως την έλευση του νέου χαμηλού από τη Δ. Μεσόγειο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα είναι βελτιωμένος και μάλιστα στην κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Α. Στερεά - Εύβοια θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για τη εποχή επίπεδα.



Την Παρασκευή (13/2), ο καιρός θα είναι και πάλι άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, την Α. Μακεδονία, τη Θράκη και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι σταδιακά θα γίνουν παντού ΒΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (νότια πελάγη) και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Δύο διαδοχικές κακοκαιρίες σε 48 ώρες

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρθηκε σε δύο διαδοχικές κακοκαιρίες με το πρώτο κύμα να έχει ήδη ξεκινήσει από τα δυτικά της χώρας. Η κακοκαιρία αναμένεται να σαρώσει την Τσικνοπέμπτη τις περισσότερες περιοχές και να ακουμπήσει και την Αθήνα.

Η δεύτερη διαταραχή του καιρού ξεκινά την Πέμπτη το απόγευμα πάλι από τα δυτικά πλήττοντας τις ίδιες περιοχές, με τον μετεωρολόγο να προειδοποιεί για τον όγκο νερού που θα δεχτούν αυτές οι περιοχές.