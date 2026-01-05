Σε επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία προχωρούν από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Μάλιστα, όπως έχει γνωστοποιήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης Άγγελος Δερετζής, στο πλαίσιο κινητοποίησης στη Λαϊκή Αγορά Ξηροκρήνης, όπου προσκλήθηκαν για ενημέρωση εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, εξετάζεται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων με κλείσιμο των λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας, ο Δημήτρης Μουλιάτος, Πρόεδρος Β΄Λαϊκής Αθηνών, καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη», εξήγησε πωςς οι επαγγελματίες επιβαρύνονται σοβαρά από τα νέα μέτρα φορολόγησης καθώς πρέπει να εργάζονται περισσότερο προκειμένου να μετρούν τις ποσότητες που πούλησαν.

«Ποιος θα κάτσει να κάνει αυτή τη δουλειά, στο δρόμο είμαστε. Γίνεται σε κάποιο κατάστημα αυτό το πράγμα καθημερινά;», δήλωσε ο πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αδύνατο να εφαρμοστεί το μέτρο.

Την ίδια τοποθέτηση εξέφρασε και ο Άγγελος Δερετζής, εμφανιζόμενος στην ίδια εκπομπή, απαντώντας αιχμηρά στους δημοσιογράφους της «Πρωινής Ζώνης», Νίκο Σβέρκο και Γιάννη Παπαγιάννη, λέγοντας «Να έρθετε στην λαική αύριο να μας πείτε τον τρόπο».

«Θα κλείσουμε και την κεντρική λαχαναγορά και θα πάμε και στα διόδια», πρόσθεσε ο κ. Μουλιάτος.