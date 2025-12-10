Πολιορκία από αγρότες σε πολιτικά γραφεία και υπηρεσίες: Ο «παλμός» των μπλόκων ανά την Ελλάδα

Οι αγρότες πηγαίνουν εδώ και ημέρες τα μπλόκα τους ένα βήμα παραπέρα, φέρνοντας τη συζήτηση κυριολεκτικά στο κατώφλι του πολιτικού κόσμου, συρρέοντας σε γραφεία υπουργών, τοπικών παραγόντων και υπηρεσιών, διαβιβάζοντας τα αιτήματά τους.

Στα γραφεία βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Σερρών μετέβησαν σήμερα από το μπλόκο του Προμαχώνα, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Στο ψήφισμα αναφέρονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, με έμφαση στο νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ζητούν από τους βουλευτές να τους απαντήσουν εντός 48 ωρών για τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες πολιορκούν το «επιτελικό» κράτος

Στο Ηράκλειο, οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κατέλαβαν τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ ο αποκλεισμός επεκτάθηκε και στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σε νέα σύσκεψη που θα γίνει αύριο θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Σε κάθε περίπτωση διαμηνύουν ότι δε σκοπεύουν να κλείσουν λιμάνι ή αεροδρόμιο, αλλά ζητούν συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και άρση των ποινικών διώξεων κατά των συναδέλφων τους σε όλη την Ελλάδα.

Ακόμα και στο γραφείο του Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα είχαν φτάσει προχθές, αδειάζοντας συμβολικά ζωοτροφές και σανό στον δρόμο έξω από το γραφείο του υπουργού, ενώ επέδωσαν σε συνεργάτη του ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε σχεδόν δύο ώρες μετά την έναρξή της. Στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν προς το μπλόκο στον Ε65, όπου συνεχίζονταν οι αγροτικές δράσεις διαμαρτυρίας.

Θεσσαλονίκη: Νέα ένταση με αγρότες και ΜΑΤ στα Πράσινα Φανάρια

Στιγμιαία ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκε στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, σε παράδρομο σε κοντινή απόσταση από το αγροτικό μπλόκο.

Αστυνομικοί ζήτησαν να προβούν σε ταυτοποίηση των στοιχείων αγρότη που όργωνε το χωράφι του. Ο αγρότης αντέδρασε ζητώντας από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από την ιδιοκτησία του, ενώ κάλεσε συναδέλφους του από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι και έσπευσαν στο σημείο.

Στη διάρκεια της έντασης, που αποκλιμακώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, αγρότης αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ.

Αγρότες - Ο «χάρτης» των μπλόκων στην Ελλάδα

Μετά από ώρες κινητοποίησης, οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου και με τα τρακτέρ τους επέστρεψαν στο μπλόκο της Νίκαιας.

Στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, έφθασαν αγρότες και κτηνοτρόφοι όπου άνοιξαν τα διόδια, για να περνούν ελευθέρα τα οχήματα. Ταυτόχρονα, μοιράζουν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς και αγροτικά προϊόντα.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά.

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Κουλούρας, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.