Πολλοί είδαν, λίγοι πρόσεξαν: Ο Μετροπόντικας σπάει τον τοίχο στον Ευαγγελισμό και από πίσω παίζει... Doors

Ιστορική στιγμή για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας σημειώθηκε σήμερα (12/2) στο εργοτάξιο της AVAX στον Ευαγγελισμό, καθώς ο μετροπόντικας «Αθηνά» ολοκλήρωσε τη διάνοιξη της πρώτης μεγάλης σήραγγας, διαπερνώντας το τελευταίο τοιχίο στο φρέαρ της συμβολής των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Το λεγόμενο breakthrough πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα, υπό τους ήχους του “Break On Through (to the Other Side)” των The Doors, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σήραγγας μήκους 5,1 χιλιομέτρων από την Κατεχάκη έως τον Ευαγγελισμό. Η κεφαλή του μηχανήματος αποκαλύφθηκε μέσα σε ενθουσιασμό, επισφραγίζοντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα του έργου.

Ο σύγχρονος μετροπόντικας δεν περιορίστηκε μόνο στη διάνοιξη, αλλά ταυτόχρονα κατασκεύαζε τη σήραγγα, τοποθετώντας προκατασκευασμένους δακτυλίους σκυροδέματος ανά 1,5 μέτρο προόδου. Συνολικά τοποθετήθηκαν 3.393 δακτύλιοι, με περίπου 300 εργαζόμενους να δουλεύουν σε 24ωρες βάρδιες. Η διάνοιξη κάλυψε περιοχές όπως το Γουδή, ο Ζωγράφος, τα Ιλίσια, η Πανεπιστημιούπολη και η Καισαριανή, ενώ οι εκσκαφές ξεπέρασαν τα 400.000 κυβικά μέτρα εδάφους, αναδεικνύοντας το εύρος της παρέμβασης στο υπέδαφος της πόλης.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της, η «Αθηνά», μήκους 100 μέτρων, θα αποσυναρμολογηθεί και θα ανασυρθεί στην επιφάνεια για αποθήκευση, ώστε να είναι διαθέσιμη για μελλοντικά έργα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία του δεύτερου μετροπόντικα, της «Νίκης», που ξεκίνησε από το Άλσος Βεΐκου. Έχει ήδη διανοίξει 2.960 μέτρα σήραγγας, καλύπτοντας το 42% της διαδρομής των 7,5 χιλιομέτρων, και συνεχίζει από την πλατεία Κυψέλης προς τα Δικαστήρια και τα Εξάρχεια, με τελικό προορισμό επίσης τον Ευαγγελισμό.

Στελέχη της «Ελληνικό Μετρό» χαρακτήρισαν την άφιξη της «Αθηνάς» ως το σημαντικότερο ορόσημο του μεγαλύτερου δημόσιου έργου που υλοποιείται σήμερα στη χώρα, επισημαίνοντας ότι το επόμενο στάδιο επικεντρώνεται στην κατασκευή των σταθμών που θα εξυπηρετούν πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας έκανε λόγο για «πολύ σημαντικό επίτευγμα», τονίζοντας ότι η Γραμμή 4 προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Όπως ανέφερε, η ολοκλήρωση της σήραγγας από την Κατεχάκη έως τον Ευαγγελισμό αποτελεί κομβικό βήμα, ενώ πλέον αναμένεται και το breakthrough της «Νίκης», που βρίσκεται στην Κυψέλη. Παράλληλα, συνεχάρη τους εργαζόμενους και την ανάδοχο κοινοπραξία για την πρόοδο του έργου.