Πολύαιγος: Ως αρχαιολογικός χώρος κηρύσσεται το νησί

Η νήσος Πολυαίγου χαρακτηρίζεται επίσημα ως αρχαιολογικός χώρος από χθες (3/9), από το Yπουργείο Πολιτισμού, μετά από την θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στήριξε την εισήγησή της για την κήρυξη της Πολυαίγου στα αποτελέσματα του αρχαιολογικού προγράμματος Έρευνα Κυκλαδικών Νησίδων (ΕΚΥΝΗ-Small Cycladic Islands Project).

Το πρόγραμμα σχεδίασε και υλοποίησε η Εφορεία σε συνεργασία με το The Norwegian Institute At Athens και το Carleton College, με σκοπό να εξερευνήσει 90 ακατοίκητες και δυσπρόσιτες νησίδες των Κυκλάδων και τα αποτέσματα της έρευνας για την Πολύαιγο έδειξαν εκτεταμένη ανθρώπινη παρουσία στο νησί, από τη Νεολιθική Περίοδο έως και τα νεότερα χρόνια.

Τα παραπάνω ανέφερθηκαν σε σημερινή ανάρτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο Facebook, μετά τη χτεσινή συζήτηση στο ΚΑΣ με θέμα:

«Έγκριση ή μη κήρυξης-οριοθέτησης: α) της νήσου Πολυαίγου Π.Ε. Κυκλάδων ως αρχαιολογικού χώρου, β) της θαλάσσιας περιοχής του όρμου Συκιάς στη νοτιοανατολική ακτή της νήσου Πολυαίγου ως ενάλιου αρχαιολογικού χώρου»

Μέσω της ανάρτησης επιβεβαιώθηκε η θετική γνωμόδότηση.

Οι αναρτήσεις της ΕΛΛΕΤ για να προστατευτεί το νησί

Το ζήτημα ανέδειξε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) - Τοπική Ομάδα Μήλου, που κατήγγειλε δημόσια στα social media ότι «ξεκινούν διαδικασίες που προοιωνίζονται δόμηση στην Πολύαιγο, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί της Ελλάδας».

«Η Πολύαιγος δεν είναι ένα οποιοδήποτε νησί. Είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Μονάχους-Μονάχους, και έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου κάλλους», συνεχίζει.

Στην ίδια ανάρτηση η της ΕΛΛΕΤ-Τοπική Ομάδα Μήλου, παραθέτοντας μια σειρά από έγγραφα που αποδείκνυαν ότι ετοιμάζονταν σχέδια οικοδόμησης στο νησί καταγγέλει:

«Μέχρι σήμερα παρέμενε ανενόχλητη από την ‘επεκτατική' ανθρώπινη παρουσία, αποτελώντας έναν από τους τελευταίους ανέγγιχτους βιότοπους της Μεσογείου».

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή ΕΛΛΕΤ σημείωνε, πάντως, ότι «οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η Αρχαιολογία θα συνεδριάσει άμεσα για να κηρύξει ολόκληρη την Πολύαιγο αρχαιολογικό χώρο. Μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει οριστικό τέλος στα σχέδια δόμησης και θα αποτελέσει ισχυρό ανάχωμα στην καταστροφή του τελευταίου μεγάλου ακατοίκητου νησιού της χώρας».

«Η Τοπική Επιτροπή ΕΛΛΕΤ Μήλου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση της κοινωνίας, των δημοσιογράφων, και των αρχών..συνεχίζουμε ενωμένοι για την προστασία της Πολυαίγου και της Μήλου», κατέληγε η Τοπική Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

