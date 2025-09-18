Μενού

Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη στόλισε 104 μέρες πριν τα Χριστούγεννα: «Ο χρήστης ΔΕΗ νιώθει τρισευτυχισμένος»

Πολυκατοικία «ντύθηκε» από πάνω μέχρι κάτω με λαμπιόνια πριν καν βγει ο Σεπτέμβριος.

Στολισμένη πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη | TIKTOK
Είναι γεγονός πως κάποιοι αδημονούν για τα Χριστούγεννα και γίνονται κάπως υπερβολικοί στον γιορτινό στολισμό τους, ωστόσο, δεν πρόλαβε καλά - καλά να κάνει μία φθινοπωρινή δροσούλα και αμέσως στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Πολυκατοικία «ντύθηκε» από πάνω μέχρι κάτω με λαμπιόνια, πριν καν βγει ο Σεπτέμβριος. Πριν καν μαζευτούμε από τις παραλίες. Πριν καν συμπληρώσουμε λιγότερες από 100 ημέρες.

«12/09/2025. Συκιές Θεσσαλονίκη. 104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά…» γράφει η λεζάντα στο βιντεο που κυκλοφορεί στο TikTok, ενώ φυσικά παίζει το κλασικό τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, «All i want for Christmas is you»!

@loukaschatziioann Christmas mood Σεπτεμβρίου 😜🤔😜😂😂#tiktok #mpesfypgamw #fyppp #greecetiktok #christmas ♬ All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιουμοριστικά σχόλια από χρήστες.

«Ο χρήστης ΔΕΗ νιώθει τρισευτυχισμένος στην τοποθεσία Συκιές Θεσσαλονίκης», έγραψε μια χρήστης, άλλος επισήμανε ότι «είναι ώρα να ετοιμάσω τη στολή του Μπάτμαν για τις Απόκριες», κι ένας τρίτος «είμαι πολύ πιο μπροστά. Ξύνω την σούβλα για το Πάσχα να είναι έτοιμη καθαρή»!

