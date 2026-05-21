Πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία Ισραήλ: «Άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων ακτιβιστών του Flotilla»

Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας, η οποία ξεκίνησε από το Πάρκο Ελευθερίας και τελικό προορισμό είχε την πρεσβεία του Ισραήλ, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και να διαμαρτύρονται για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μεσόγειο, με τις συλλήψεις των μελών του Global Sumud Flotilla.
Όπως αναφέρουν οι συλλογικότητες που συμμετείχαν στην πορεία, ο στόχος της διαμαρτυρίας «δεν εξαντλείται στην επιστροφή των συντρόφων» τους, αλλά στην «αναγκαιότητα να υπάρξει λογοδοσία για τα εγκλήματα και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».
Στο κείμενό τους, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες του Ισραήλ συνιστούν «τη μεγαλύτερη απειλή για τη διεθνή ειρήνη», ενώ επισημαίνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την ασφαλή επιστροφή τους», αλλά αντίθετα «προσπαθεί να τους ταλαιπωρήσει ακόμα περισσότερο εξαναγκάζοντάς τους να υποστούν πολύωρο ταξίδι με πούλμαν».
Οι διοργανωτές θεωρούν «ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας να ναυλωθεί αμέσως αεροπλάνο για τη μεταφορά τους, όπως κάνουν και οι άλλες χώρες».
