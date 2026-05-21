Global Sumud Flotilla: Άρχισαν οι απελάσεις των ακτιβιστών μετά τη διεθνή κατακραυγή για τη μεταχείρισή τους

Το Ισραήλ φαίνεται πως έχει ξεκινήσει την απέλαση των μελών των αποστολών Global Sumud Flotilla και Freedom Flotilla Coalition, που απήχθησαν από τα σκάφη του ανθρωπιστικού ταξιδιού προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Al Jazeera, το Ισραήλ έχει αρχίσει να απελαύνει κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας, μετά την απελευθέρωσή τους από το κέντρο κράτησης Ktziot.

Η ομάδα νομικών δικαιωμάτων Adalah δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και τις κρατικές Αρχές ότι όλα τα κρατούμενα μέλη μεταφέρονται για απέλαση.

Σύμφωνα με την Adalah, οι περισσότεροι ακτιβιστές μεταφέρονται στο αεροδρόμιο Ramon για να φύγουν αεροπορικώς από τη χώρα.

Ανέφερε, επίσης, ότι η νομική της ομάδα παρακολουθεί τη διαδικασία για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ακτιβιστές θα φύγουν με ασφάλεια, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Διαβάστε επίσης: Θρίλερ με τους 19 Έλληνες του Flotilla: Συγγενείς και διαδηλωτές ζητούν απαντήσεις από το ΥΠΕΞ

Διεθνής κατακραυγή για τη μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ

Σημειώνεται πως οι ακτιβιστές απήχθησαν σε διεθνή ύδατα, ενώ οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από τη μεταχείρισή τους, προκάλεσαν παγκόσμια αντίδραση.

Ειδικά, η εικόνα του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ να χλευάζει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, παγώνουν το αίμα.

Διαβάστε επίσης: Το ανατριχιαστικό χαμογελάκι του Ben-Gvir

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε σχετική του ανακοίνωση.

«Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών» συμπληρώθηκε.