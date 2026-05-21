Το πόρισμα της ΡΑΣ εκθέτει τη Hellenic Train για την πυρασφάλεια - Οι παραλήψεις και οι αντιφάσεις της εταιρείας

Όλα ξεκίνησαν από τα εξώδικα των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ενώ 3 χρόνια και δυο μήνες μετά κανείς δεν γνωρίζει σε πόσα βαγόνια υπάρχουν καθίσματα «προσανάμματα», δηλαδή σαν εκείνα που υπήρχαν στα βαγόνια 2 και 4 της μοιραίας αμαξοστοιχίας IC 62 .

Τον Ιανουάριο του 2025 με εισαγγελική εντολή – μετά από πιέσεις συγγενών θυμάτων – στέλνονται σε εργαστήριο της Γερμανίας δείγματα από καθίσματα των δυο βαγονιών. Μάλιστα, από το 4ο βαγόνι στάλθηκε ένα δείγμα από κάθισμα με παλιό ύφασμα και ένα από κάθισμα με καινούργιο ύφασμα .

Διαβάστε επίσης: Καταγγελίες για εύφλεκτα καθίσματα στα τρένα της Hellenic Train: Δεν παρέστη στην ακρόαση ο υπεύθυνος συντήρησης

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου σοκάρουν καθώς ο δείκτης ευφλεκτότητας των καθισμάτων βρέθηκε πολλαπλάσιος του ανώτατου ορίου. Συγκεκριμένα

Δείκτης ευφλεκτότητας: ανώτατο όριο τα 50kw/m2

Δείγμα βαγόνι 2 : 192,3 KW/m2 284,6% πάνω από το όριο

πάνω από το όριο Δείγμα βαγόνι 4 παλαιό : 82,7KW/m2 65,4% πάνω από το όριο

πάνω από το όριο Δείγμα βαγόνι νέο : 141,7KW/m2 183,4% πάνω από το όριο .

Το Ελληνικό δημόσιο κωλυσιεργεί και καταβάλλει την αμοιβή του Γερμανικού εργαστηρίου ( 3.500 ευρώ) 6 μήνες μετά, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθούν εκπρόθεσμα στην δικογραφία !!!

Γιατί είναι σημαντικά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για τα τρένα που κινούνται σήμερα ;

1. Ο δείκτης ευφλεκτότητας ήταν διαφορετικός σε κάθε κάθισμα .

2. Τα αρχικά , εργοστασιακά υλικά των καθισμάτων πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής .

3. Συνεπώς το πρόβλημα εντοπίζεται στην αντικατάσταση κ συντήρηση των καθισμάτων που έγινε στην χώρα μας .

4. Ανάλογα τον εργολάβο που αναλάμβανε το έργο συντήρησης έμπαινε κ το κάθε υλικό με κοινό παρονομαστή όμως την ακαταλληλότητα του υλικού καθώς κανένα δεν πληρούσε τον εθνικό κανόνα πυροπροστασίας τροχαίου υλικού .

5. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να καούν στο δυστύχημα των Τεμπών άνθρωποι που επέζησαν από την σύγκρουση κ τον εκτροχιασμό αλλά καθόταν σε καθίσματα χωρίς επένδυση από φλογοεπιβραδυντικό υλικό .

6. Πόσα καθίσματα έχουν συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια με μη πιστοποιημένα υλικά ;

7. Πόσα βαγόνια έχουν αντίστοιχα πόσα "συντηρημένα " καθίσματα σήμερα ;

Η ανακοίνωση της ΡΑΣ

«Διαπιστώνονται οι ακόλουθες παραβάσεις της H/T :

1. Δεν διασφαλίζεται και δεν αποδεικνύεται ότι τα υλικά των καθισμάτων ακολουθούν και συμμορφώνονται διαχρονικά με το τεχνικό φυλλάδιο UIC 564-2, το οποίο αποτελεί τον εν ισχύ εθνικό κανόνα για την βασική παράμετρο «πυροπροστασία του τροχαίου υλικού».

2. Δεν βρέθηκαν παρότι ζητήθηκαν πιστοποιητικά προμηθευτών και κατασκευαστικών υλικών που οφείλουν να συνοδεύουν τα υλικά επένδυσης των καθισμάτων .

Η εν λόγω έλλειψη συνιστά παράβαση σε 7 ευρωπαϊκούς κανονισμούς (κριτηρίων , μεθοδολογίας , συμβατικών υποχρεώσεων)

3. Σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων συντήρησης δεν ακολουθείται δομημένη προσέγγιση .

Οι συμβάσεις της HELLENIC TRAIN με υπεργολάβους δεν αναφέρουν ρητά ότι τα υλικά των καθισμάτων θα έχουν επένδυση από φλογοεπιβραδυντικό υλικό σύμφωνα με UIC 564-2 όπως προβλέπεται. Αντιθέτως περιλαμβάνουν τον γενικόλογο όρο «το ύφασμα θα είναι της ίδιας ποιότητας και του ίδιου χρώματος»

4. Συμβάσεις με συγκεκριμένες εταιρείες ΔΕΝ περιλαμβάνουν τον όρο προσκόμισης πιστοποιητικών υλικών !!!Ενώ σε συμβάσεις με άλλη εταιρεία ο όρος είναι πολύ συγκεκριμένος « Εφόσον ο προμηθευτής δεν είναι ο κατασκευαστής τους θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά εγγύησης και γνησιότητας του κατασκευαστή τους »

Η συγκεκριμένη απόφαση αν και ολοκληρώθηκε στις 3/4/26 ανέβηκε στην διαύγεια μόλις στις 19/5 και καλούσε σε ακρόαση τον υπεύθυνο για την συντήρηση φορέα τροχαίου υλικού της HELLENIC TRAIN .

H ακρόαση ορίστηκε για σήμερα 21/5 στα γραφεία της ΡΑΣ παρουσία των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών .

Η ελεγχόμενη HELLENIC TRAIN επέλεξε να αποφύγει την βάσανο των ερωτήσεων κ έστειλε ένα υπόμνημα . Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader μεταξύ άλλων αναφέρει σε αυτό:

Υπόμνημα της Hellenic Train

«Δεν προκύπτει γενική ή αυτοτελής υποχρέωση συλλογής ειδικών πιστοποιητικών , πρόσθετων εγκρίσεων ή ιδιαίτερης τυπικής τεκμηρίωσης για κάθε επιμέρους ανταλλακτικό υλικό …» Δηλαδή μια τελείως διαφορετική εικόνα από την ΡΑΣ.

H HELLENIC TRAIN δεν διστάζει μάλιστα να καρφώσει την ΡΑΣ υποστηρίζοντας στο υπόμνημα της:

«Εξάλλου, ως τυγχάνει γνωστό σε Εσάς, ούτε και στην εγκεκριμένη την 29.11.2021 από την ΡΑΣ Πρότυπη Σύμβαση Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού συμπεριλήφθη οιαδήποτε πρόβλεψη περί υποχρέωσης αναζήτησης ή προσκόμισης ειδικών πιστοποιητικών συμμόρφωσης προς πρότυπα UIC !!»

H HELLENIC TRAIN στο υπόμνημα της αναφέρεται και στα έργα συντήρησης των καθισμάτων της μοιραίας αμαξοστοιχίας αναφέροντας μόνο τις επιβατάμαξες Α1, Β3 κ Β4 αποσιωπώντας την αντικατάσταση και συντήρηση των καθισμάτων στο βαγόνι Β2 που έγινε στάχτη.

Την διαψεύδει ωστόσο η ΓΑΙΑΟΣΕ με το υπ αριθ 81768/8-11-2023 έγγραφο που έστειλε στον εφέτη ανακριτή στο οποίο αναφέρει:

«Ειδικότερα από τα 8 οχήματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC 62 – όπου για τα 7 από αυτά ήταν υποχρέωση της ΓΑΙΑΟΣΕ να καταβάλλει στην Hellenic Train το κόστος συγκεκριμένων εργασιών γνωρίζουμε ότι εκτελέστηκαν εργασίες στα 6 από τα 7 οχήματα !!!!»

To Reader.gr μάλιστα έχει στα χέρια της και το κόστος του 2ου βαγονιού που η Hellenic Train «ξέχασε» να αναφέρει στο υπόμνημα. H ΓΑΙΟΣΕ κατέθεσε στην Hellenic Train για το 2ο βαγόνι 10.540,61 ευρώ.

Αναστολή λειτουργίας των τρένων ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων καθώς γνωρίζουν καλά τις κραυγαλέες παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας που έχουν καταγραφεί όχι μόνο από την ΡΑΣ αλλά συμπεριλαμβάνονται κ στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ .

Σε 22σέλιδο υπόμνημα που υπογράφουν 10 συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών, κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για τα τρένα που κινούνται σήμερα καθώς παραμένει άγνωστος ο αριθμός των επιβατικών βαγονιών που διαθέτουν καθίσματα με ακατάλληλο υλικό που έχει τοποθετηθεί από «επισκευές » της Hellenic Train με υλικά χωρίς καμία πιστοποίηση.

Τέλος στο υπόμνημα της η ελεγχόμενη Hellenic Train «δεσμεύεται» πως θα «ελέγξει» τα καθίσματα και τα αποτελέσματα του αυτοελέγχου θα τα παραδώσει στην ΡΑΣ.

Στην ανακοίνωση της η ΡΑΣ δεν κάνει καμία αναφορά για την ελεγχόμενη Hellenic Train αλλά τοποθετείται επί της μυστικότητα της διαδικασίας ακροάσεων ενώ κάνει λόγο ακόμα και για διαρροή του πορίσματος.