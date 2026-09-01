Σε διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος στην λεωφόρο Αλεξάνδρας που κόστισε την ζωή σε τρεις ανθρώπους προχωρούν οι αρχές. Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, οι δύο μηχανές συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω απίο συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, και έπειτα προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα, περίπου στη 1 το βράδυ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία μηχανή κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων, με οδηγό την 27χρονη και συνεπιβάτιδα τη δεύτερη γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Βρανά, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ο 51χρονος και η οποία ερχόταν από την οδό Βρανά.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Κανένας αναβάτης δεν φορούσε κράνος - Ερευνάται παραβίαση του κόκκινου

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πληροφορίες, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν φορούσε κράνος, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη από μια από τις δύο μηχανές.

Σε βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, φαίνεται η σκηνή λίγα λεπτά μετά το τροχαίο, όπου κόσμος και περίοικοι έχουν μαζευτεί στο σημείο και προσπαθούν να βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους, με τις μηχανές τους να βρίσκονται στο οδόστρωμα. Η 27χρονη και η δεύτερη κοπέλα έχουν πέσει αναίσθητες πάνω στον δρόμο, ενώ ο 51χρονος βρίσκεται πιο μπροστά τους, ενώ φαίνεται και το σταθμευμένο όχημα στο οποίο προσέκρουσαν οι δύο μοτοσικλέτες.

Διερευνάται το βιντεοληπτικό υλικό

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, με το ενδεχόμενο παραβίασης ερυθρού σηματοδότη από έναν από τους δύο οδηγούς να αποτελεί το βασικό σενάριο που εξετάζεται.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις, επομένως οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το στοιχείο που αφορά τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., από την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος.

«Δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να έφερε προστατευτικό κράνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της μη χρήσης κράνους σε ένα τόσο σφοδρό τροχαίο.

«Η έρευνα είναι σε εξέλιξη βέβαια για τα αίτια της σύγκρουσης, όμως ερχόμαστε και πάλι απέναντι σε ένα περιστατικό για το οποίο θα μιλήσουμε για το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι οι αναβάτες των δικύκλων να φέρουν κράνη, όπως επίσης και το να μην παραβιάζουμε τον ερυθρό σηματοδότη καθώς με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα ή και δυστύχημα» τόνισε.