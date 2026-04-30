Πώς έγινε η επιχείρηση σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα: «Θα με δείξουν όλα τα κανάλια» είπε σε αστυνομικό

Αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που συμμετείχε στην επεισοδιακή επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του 89χρονου πιστολέρο του ΕΦΚΑ στην Πάτρα, περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς εκτυλίχθηκε.

Όπως ανέφερε, μετά το αιματηρό περιστατικό στην Αθήνα υπήρξε άμεση διασύνδεση των υπηρεσιών Αθήνας και Πάτρας, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο δράστης ενδέχεται να κινηθεί προς τη δυτική Ελλάδα και πιθανόν να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό.

Καθοριστική ήταν η επικοινωνία από ξενοδοχείο της Πάτρας, όπου ο 89χρονος είχε μεταβεί αναζητώντας δωμάτιο. «Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει άτομο που ταιριάζει με τις περιγραφές. Μετά τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε και ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση», ανέφερε.

Πάτρα: Η αναζήτηση και η αλλαγή σχεδίου

Ο ίδιος είχε τον ρόλο να εισέλθει στον χώρο με πολιτικά, προσποιούμενος πελάτη, προκειμένου να μην κινητοποιηθεί ο ύποπτος.

Αρχικά, οι πληροφορίες τον ήθελαν στο λόμπι, ωστόσο δεν εντοπίστηκε εκεί. Όπως εξήγησε ο αστυνομικός, αναγκάστηκε να αποκαλύψει την ιδιότητά του στους υπαλλήλους, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι ο 89χρονος είχε μετακινηθεί στον ημιώροφο και βρισκόταν στους χώρους υγιεινής.

Λόγω της παρουσίας πολλών πολιτών, ανάμεσά τους και μαθητών, και της αβεβαιότητας για το αν ο δράστης έφερε όπλο, αποφασίστηκε να μην υπάρξει άμεση προσέγγισή του.

«Κρίναμε σωστό να περιμένουμε να κατέβει στο λόμπι, όπου είχαμε καλύτερη ορατότητα και έλεγχο του χώρου», σημείωσε.

Πάτρα: «Τώρα θα με δείξουν τα κανάλια»

Όταν ο 89χρονος κατέβηκε στο λόμπι και αφηρημένος γύρισε την πλάτη του, δόθηκε η ευκαιρία για την επέμβαση. «Τον πλησίασα από πίσω, του γνωστοποίησα ότι είμαι αστυνομικός και τον ακινητοποίησα», περιέγραψε.

Η πρώτη αντίδραση του συλληφθέντος ήταν, όπως είπε, να δηλώσει: «Τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια».

Κατά τον σωματικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έφερε επιχειρησιακή θήκη μασχάλης, στην οποία υπήρχε γεμάτο περίστροφο, ενώ στην κατοχή του είχε και επιπλέον σφαίρες.

«Ήταν εμφανές ότι γνώριζε πολύ καλά τη χρήση όπλων, παρά την ηλικία του», ανέφερε.

«Θα μπορούσε να το έχει στην τσέπη και να υπάρξει κίνδυνος μέσα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο», σημείωσε, τονίζοντας ότι η επιχείρηση απαιτούσε υπομονή και ψυχραιμία.

Μετά τη σύλληψη ωστόσο, ο 89χρονος εμφανίστηκε συνεργάσιμος και ήρεμος, αναφέροντας, σύμφωνα πάντα με τον αστυνομικό, παράπονα για συνταξιοδοτικά ζητήματα.