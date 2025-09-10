Η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση για το τροχαίο στον Πειραιά όταν τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων, στις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης (10/09).

Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ ενώ οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για περίπου τριάντα ελαφρά τραυματίες.

Η ΣΤΑΣΥ κάνει λόγο για αδιαθεσία του οδηγού του τραμ κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια. Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του Τραμ, εργάζεται στη ΣΤΑ.ΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ "Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά" διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί».

Μαρτυρία επιβάτη: «Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ»

Σε βίντεο του Orange Press Agency διακρίνονται τραυματίες να δέχονται τις πρώτες βοήθειες, καθώς και το τραμ και το λεωφορείο που συγκρούστηκαν.

Μάρτυρας μίλησε στο Orange Press Agency για τη στιγμή του ατυχήματος

«Το λεωφορείο είχε κάνει μόλις στάση, δεν είχε προλάβει να κλείσει την πόρτα για να φύγει. Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ. Τραντάχτηκα, έπεσα κάτω αλλά δεν χτύπησα.

Έπεσε κάτω ο κόσμος, υπήρχαν ηλικιωμένοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ