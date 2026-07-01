Πώς η Ελλάδα γλύτωσε από τον καύσωνα που σάρωσε την Δυτική Ευρώπη: Ο ρόλος του θερμικού θόλου

Παρά τις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη, η Ελλάδα απέφυγε τις συνέπειες του λεγόμενου «θερμικού θόλου», καθώς βρέθηκε εκτός του θερμού πυρήνα του φαινομένου.

🎯 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ Ο ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ;

✅Ο θερμικός θόλος που επηρέασε τη Δυτική Ευρώπη δεν πέρασε αυτούσιος προς την Ελλάδα. Η ανάλυση των θερμοκρασιών στα 850 hPa δείχνει ότι ο θερμός πυρήνας παρέμεινε κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, όπου οι… pic.twitter.com/FhGOhVnbKw — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 30, 2026

Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο θερμικός θόλος αναπτύχθηκε κυρίως πάνω από τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, όπου θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική εγκλωβίστηκαν κάτω από ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων. Οι καθοδικές κινήσεις του αντικυκλώνα συμπίεσαν τον αέρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέρμανση και οδηγώντας σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

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Η Ελλάδα, ωστόσο, βρέθηκε στην ανατολική πλευρά αυτής της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη προς το Αιγαίο. Η συγκεκριμένη αέρια ροή λειτούργησε ως φυσικό «φρένο» στη μεταφορά των πολύ θερμών αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το φετινό μελτέμι, το οποίο, αν και δεν πληρούσε τα αυστηρά χαρακτηριστικά του λεγόμενου «πολωμένου μελτεμιού», ήταν ενισχυμένο και συνέβαλε σημαντικά στον περιορισμό της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Έτσι, ενώ χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία βρέθηκαν στο επίκεντρο του θερμικού θόλου, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, στην Ελλάδα οι μέγιστες τιμές κινήθηκαν κυρίως μεταξύ 37 και 39 βαθμών, επίπεδα υψηλά αλλά συνηθισμένα για τις αρχές Ιουλίου.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η χώρα φαίνεται να αποφεύγει, τουλάχιστον προς το παρόν, ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με τις καιρικές συνθήκες να ευνοούνται από τους βοριάδες και τη διατήρηση του μελτεμιού, που λειτουργούν ως φυσικός μηχανισμός δροσισμού.