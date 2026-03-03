Πώς ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε το Ιράν: Οι «Περσικές Θερμοπύλες» προς την Περσέπολη

Μετά από μία σειρά νικών του στις μάχες στον Γρανικό (334 π.Χ.), στην Ισσό (333 π.Χ.) και στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ.), ο δρόμος για τον Μέγα Αλέξανδρο και τον στρατό του προς την καρδιά της Περσικής Αυτοκρατορίας, είχε ανοίξει. Πλέον δεν υπήρχε ο Αχαιμενιδικός στρατός που θα μπορούσε να τον αντιμετωπίσει, και οι πλούσιες πόλεις της Αυτοκρατορίας ήταν εκτεθειμένες.

Την 1η Οκτωβρίου 331 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τον βασιλιά Δαρείο Γ' στη Μάχη των Γαυγάμηλων και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ως ο νόμιμος βασιλιάς της Ασίας κατά την άφιξή του στη Βαβυλώνα. Ωστόσο, αν και αποφασιστικά, τα Γαυγάμηλα δεν ήταν η τελευταία φορά που ο Αλέξανδρος έπρεπε να νικήσει έναν περσικό στρατό.

Διαβάστε ακόμη: Ο μοναδικός στρατός που «φοβήθηκε» ο Μέγας Αλέξανδρος στην εκστρατεία του

Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε διασπάσει τον αντίπαλο στρατό και οδηγούσε τη δύναμη των 10.000 και πλέον ανδρών του προς την Περσέπολη μέσω της Περσίδας Πύλης.

Περσίδα Πύλη: Οι «Περσικές Θερμοπύλες»

Εκεί θα βρει απέναντί του τον σατράπη Αριοβαρζάν που με το σύνταγμά του με δύναμη που πιθανότατα αριθμούσε μερικές χιλιάδες άνδρες, πιθανώς μέλη της επίλεκτης δύναμης των Αχαιμενιδών, γνωστών ως «οι αθάνατοι», απώθησε τους επιτιθέμενους για πάνω από 30 ημέρες, σύμφωνα με νεότερες ερμηνείες αρχαίων πηγών.

Μάχη της Περσίδας Πύλης | thecollector

Εκείνος επιλέγει να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο στρατό σε ένα στενό πέρασμα που του δίνει υπεροχή λόγω υψομέτρου και περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης της μακεδονικής φάλαγγας. Το συγκεκριμένο σημείο θυμίζει πολύ τις Θερμοπύλες, και γι' αυτό άλλωστε έχει μείνει στην ιστορία ως «Περσικές Θερμοπύλες» με τους ρόλους βέβαια, πλέον, να είναι αναστραμμένοι.

Κατά την πρώτη φάση της πολιορκίας, οι Πέρσες δίνουν να έχουν πλεονέκτημα έχοντας εγκλωβίσει του Μακεδόνες, προκαλώντας βαριές απώλειες ολόκληρων διμοιριών μισθοφόρων.

Διαβάστε ακόμη: Δειλός και στιγματισμένος: Ο μοναδικός Σπαρτιάτης από τους 300 του Λεωνίδα που επέζησε

Σύμφωνα με ορισμένες ιστορικές πηγές, που επικαλείται το CAIS, ο Αριοβαρζάν προδόθηκε από έναν αιχμάλωτο τοπικό αρχηγό φυλής, ο οποίος έδειξε στον Μέγα Αλέξανδρο μια εναλλακτική πορεία που τους επέτρεπε να υπερκεράσουν τους Ιρανούς υπερασπιστές. Όπως ακριβώς και στις Θερμοπύλες.

Ο δρόμος προς την Περσέπολη

Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι αυτή η μάχη κόστισε στον Αλέξανδρο τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων στην εκστρατεία του για την κατάκτηση της Αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών. Η έλλειψη ακριβών αριθμών θυμάτων ενισχύει αυτόν τον ισχυρισμό.

Με τη νίκη του ο Μέγας Αλέξανδρος στην Περσίδα πύλη άνοιξε τον δρόμο ώστε να φτάσει στην Περσέπολη. Η μάχη δεν ήταν απλώς μία ακόμη νίκη του Αλεξάνδρου. Ήταν η στιγμή που η αυτοκρατορική Περσία έχασε το γεωγραφικό και συμβολικό της κέντρο.

Διαβάστε ακόμη: Εχετλαίος: Ο πολεμιστής-φάντασμα που θέρισε τους Πέρσες στον Μαραθώνα

Η μεγάλη πόλη παραδόθηκε στους Μακεδόνες. Εκεί βρισκόταν το βασιλικό θησαυροφυλάκιο, πιθανότατα μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πλούτου σε ολόκληρο τον κόσμο εκείνη την εποχή. Πριν αναχωρήσει για να αναζητήσει τον Δαρείο Γ', και αφού διέταξε την καταστροφή του αγάλματος του Ξέρξη, ο Μέγας Αλέξανδρος διέταξε την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης. Οι λόγοι του είναι ασαφείς, αλλά η Περσέπολη δεν ανέκαμψε ποτέ πλήρως και μέχρι τον 10ο αιώνα μ.Χ. έπαψε να υπάρχει ως πόλη.

Με πληροφορίες από: thecollector, historyhit, livius, warhistoryonline