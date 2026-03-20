Νέα έφοδος της ΕΛΑΣ σε γκαλερί του Τσαγκαράκη στην Γλυφάδα: Φορτώνουν πίνακες σε φορτηγό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ελληνικού «FBI» σε χώρους ιδιοκτησίας του γνωστού γκαλερίστα Τσαγκαράκη.

Μια από τις γκαλερί που ερευνούν είναι αυτή στην οδό Δημητρίου Γούναρη στη Γλυφάδα. Εκεί έχει σπεύσει η ΕΛ.ΑΣ με φορτηγό και φορτώνει πίνακες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε συλληγθεί ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γνωστής γκαλερί στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί συνελήφθη με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Νωρίτερα η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε αποθήκη της γνωστής γκαλερί στο Ελληνικό, καθώς ο ιδιοκτήτης της είχε αναρτήσει βίντεο στα social media, στο οποίο φαινόταν ένα Ευαγγέλιο του 1.700 μΧ.

Κατά την έρευνα στην αποθήκη εντοπίστηκαν χρήματα και εκατοντάδες πίνακες, η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχεται.

Δεκάδες πίνακες πολλών μεγεθών και ειδών -μεταξύ αυτών και έναν της τεχνοτροπίας Μηταράκη- φόρτωσαν οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» από τη γκαλερί Τσαγκαράκη στη Γλυφάδα.

Επιχείρηση να πουλήσει ένα παλιό Ευαγγέλιο

Οι Αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντόπισαν ένα βίντεο στο Tik-Tok μέσω του οποίου ο γνωστός αντικέρ επιχείρησε να πουλήσει ένα παλιό Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα και αμέσως αποφασίστηκε να γίνει επέμβαση για να εμποδίσουν την διαδικασία και να το κατάσχουν.

Το Ευαγγέλιο έχει μεταφερθεί για αξιολόγηση από ειδικούς ώστε να το χρονολογήσουν, αν όντως είναι αυθεντικό, ενώ στην αποθήκη του επιχειρηματία, πίσω από το κατάστημά του στην περιοχή του Ελληνικού, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς δεκάδες πλαστοί πίνακες και μεγάλα χρηματικά ποσά και έτσι αποφασίστηκε να γίνει επιχείρηση και στα υπόλοιπα καταστήματα που διατηρεί στην Αττική.

Ο επιχειρηματίας ως ύποπτος τέλεσης αξιόποινης πράξης παραμένει στο σημείο όσο γίνεται η έρευνα στην επιχείρησή του και αναμένεται να οδηγηθεί στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να αποφασιστεί η σύλληψή του και το είδος της δίωξης που θα ασκηθεί.