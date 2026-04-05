Ο Νίκος Σταυρέλης, δήμαρχος Κορίνθου, μίλησε για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην πόλη και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία νεαρή γυναίκα από τη Γερμανία, που είχε ταξιδέψει στην περιοχή για διακοπές με την οικογένειά της.

Όπως είπε στο Action24, «η γυναίκα τσάμπα πήγε. Είναι ένα δυστύχημα που δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς».

Σημείωσε πως το κτίριο, από το οποίο κατέρρευσε το μπαλκόνι, είναι μία εγκαταλελειμμένη, εδώ και 15 χρόνια, επιχείρηση που αγοράστηκε πέρσι και γίνονταν εργασίες ανακαίνισης.

«Δεν έλαβαν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να αποκλείσουν τον χώρο από πεζούς και αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να γίνει το δυσάρεστο γεγονός μέσα σε δευτερόλεπτα. (...) Ούτε κορδέλες για να αποκλείσουν τον χώρο, να μην περνάει άνθρωπος από το σημείο. 10 μέτρα μία κορδέλα, αυτό ήταν όλο» επεσήμανε.

Έκανε λόγο για ένα σημείο από το οποίο δεν περνάει πολύς κόσμος τον χειμώνα και παρατήρησε πως «ήταν η κακιά η ώρα».

Διαβάστε επίσης: Αποκαλυπτική μαρτυρία για τη νεκρή μητέρα στην Κόρινθο: «Έριχναν τους τοίχους με κομπρεσέρ από το πρωί»

Στάθηκε, επίσης, στο ότι δεν υπήρξαν και άλλα θύματα από το συμβάν. Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα ήταν με τα τρία παιδιά και τον σύζυγό της, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα. Το ένα εκ των ανηλίκων τραυματίστηκε, επίσης, αλλά ελαφριά.

«Το ότι δεν είχαμε περισσότερα θύματα, αυτό κι αν ήταν τύχη. Το ένα παιδί πήγε στο νοσοκομείο με τραύματα, τα άλλα δύο ήταν καλά, πέρασαν στο απέναντι πεζοδρόμιο με τον πατέρα τους».



«Ως εκ θαύματος δεν είχαμε τέσσερα θύματα» υπογράμμισε ο ίδιος.

Ερωτώμενος εάν ο δήμος φέρει ευθύνη για ετοιμόρροπα κτίρια, εξήγησε πως το συγκεκριμένο δεν ήταν τέτοιο, ήταν απλά εγκαταλελειμμένο.

«Ήρθε μία γυναίκα να κάνει διακοπές και η γυναίκα δεν θα γυρίσει στην οικογένειά της» κατέληξε ο ίδιος.

Σημειώνεται πως για τη υπόθεση έχει συλληφθεί ο εργολάβος, που είχε αναλάβει τις εργασίες.