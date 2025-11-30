Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος τραυματίστηκα ελεαφρά στο τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29/11) στην Αρτέμιδα.

Διαβάστε ακόμα - Λούτσα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Ένας νεκρός και 2 τραυματίες

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα ενώ κινούνταν επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να πέσει αρχικά πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα.

Εκείνη τη στιγμή τα εν λόγω άτομα έβγαζαν πράγματα από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να σκοτωθεί ακαριαία, ενώ τραυματίστηκαν η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του.

Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν πια κατέληξε μαζί με το θύμα στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας.

Να αναφερθεί ότι στο Νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύονται και τα άλλα τρία θύματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση της Τροχαίας.

Ο οδηγός θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Ο 29χρονος οδηγός συνελήφθη και θα πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών αφού ο νεαρός οδηγός έχει απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πρώτο άτυπο αλκοτέστ το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Ο οδηγός φέρεται να να είχε προκαλέσει τροχαίο ακόμα μία φορά στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2020 που είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.

Δεδομένου ότι έχει τραυματιστεί ελαφρά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.