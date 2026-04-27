Πώς θα κατέβει η ΠΟΕΔΗΝ στην απεργία της Πρωτομαγιάς: Διεκδικήσεις προσλήψεων και αυξήσεων

Με την καθιερωμένη ανακοίνωσή της ενόψει Πρωτομαγιάς, η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει: «Η Πρωτομαγιά είναι ημέρα απεργίας και οι Υγειονομικοί συνεχίζουν, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες τους».

Συμπληρώνει πως: «140 χρόνια από την Πρωτομαγιά του 1886, όταν οι εργάτες στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν και διεκδίκησαν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, παιδεία και αξιοπρεπείς μισθούς».

Ως προς τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας των Υγειονομικών, επισημαίνει τα εξής: «Οι αμοιβές των Υγειονομικών δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής, που η ακρίβεια σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης καλπάζει, η εντατικοποίηση της εργασίας παγιώνεται λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό και η βία στους χώρους δουλειάς δημιουργεί ανασφάλεια».

ΠΟΕΔΗΝ: Οι διεκδικήσεις των υγειονομικών

«Την Πρωτομαγιά ενώνουμε τον αγώνα μας με όλους τους εργαζόμενους συμμετέχοντας δυναμικά στις αγωνιστικές εκδηλώσεις. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ.

Διεκδικούμε:

Αύξηση μισθών – ωρομισθίου

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων 2016 – 2017

Αύξηση του αφορολόγητου

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Μονιμοποίηση Συμβασιούχων – Επικουρικών

ΒΑΕ

Αύξηση χρηματοδότησης

Απεργιακή Συγκέντρωση στην Αθήνα 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην Περιφέρεια συμμετοχή στα συλλαλητήρια που οργανώνουν τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ».