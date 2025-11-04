Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες: Χάρτες με τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τρίτης (04/11) και της Τετάρτης (05/11) αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, καθώς κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Τοπικά τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.

Διαβάστε ακόμα: Επικαιροποίηση κακοκαιρίας από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 23:00-02:00, 05:00-08:00 και 11:00-14:00 της Τετάρτης 05/11.