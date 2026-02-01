Σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίζεται το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε το Σάββατο με κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ, καθώς επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

και τα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2). Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2).

(κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2). Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (2/2).

και τις πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (2/2). Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

Δεύτερο «κύμα» στην Αττική

Μέχρι και αργά τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα η Αττική θα δεχτεί το δεύτερο κύμα ισχυρών φαινομένων που έφερε η κακοκαιρία στη χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Mega, Γιάννη Καλλιάνου, τη Δευτέρα αναμένεται να ομαλοποιηθεί η καιρική κατάσταση στη χώρα.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες αλλά και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Κατά τη διάρκεια που θα πυκνώνουν λίγο οι νεφώσεις είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητα να ψιχαλίσει ασθενώς ή να βρέξει τοπικά για λίγη ώρα. Η θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε ακόμα: Λάρισα: «Λίμνη» τα παράλια του νομού - Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στον Αγιόκαμπο

Κακοκαιρία: Live χάρτης με την πορεία των φαινομένων

Χάρτης δείχνει live την πορεία των φαινομένων: