«Πώς θα μπορέσω να μείνω έγκυος;»: Η ερώτηση που έκανε η Λόρα και τα 3 σημεία που εστιάζουν οι αρχές

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη 16χρονη Λόρα που έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα, με τις αρχές να επικεντρώνονται στην περιοχή του Ζωγράφου, στην Αθήνα, όπου, όπως όλα δείχνουν η μετέβη η ανήλικη.

Όπως ανέφερε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega οι αρχές επικεντρώνεται στα δεδομένα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας από τις σαρώσεις των κινητών σε 3 σημεία: το σημείο στην Πάτρα που την παρέλαβε το ταξί, καθώς και δύο σημεία στου Ζωγράφου που είδαν τελευταία φορά την ανήλικη που έχει εξαφανιστεί.

Διαβάστε ακόμα: Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Κοντά στην αυλαία της υπόθεσης - Ποιοι αποπροσανατόλισαν την έρευνα

Στόχος είναι να δουν αν σε αυτά τα τρία σημεία προσπαθούσε να επικοινωνήσει με κάποιο συγκεκριμένο κινητό και εάν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, τότε σημαίνει ότι πρόκειται για κάποιο πρόσωπο που σχετίζεται με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα.

Η μαρτυρία συμμαθήτριας για τη Λόρα

Παράλληλα, μία νέα μαρτυρία συμμαθήτριας από το γυμνάσιο της Λόρας προβληματίζει εκ νέου σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης. Η συμμαθήτρια, φέρεται να είπε στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς, ότι η Λόρα ήθελε να τραυματιστεί στον καρπό του χεριού της, όπως της είχε πει πριν από λίγα χρόνια.

Εκτός από το ότι η 16χρονη προσπαθούσε να αυτοτραυματιστεί, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ρωτούσε σε άλλη χρονική στιγμή «τι θα μπορούσε να συμβεί και να μείνει έγκυος».

Η ερώτηση που έκανε η Λόρα, δημιούργησε ιδιαίτερη εντύπωση και έφτασε στη διεύθυνση του σχολείου που κάλεσε τους γονείς της 16χρονης, διερευνώντας τι μπορεί να συμβαίνει με το οικογενειακό περιβάλλον και έχει τέτοιες απορίες η ανήλικη.

Εντύπωση προκαλεί στους αστυνομικούς ότι μετά από αυτή την κλήση στο σχολείο, η Λόρα έφυγε και πήγε σε ένα άλλο σχολείο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί και ο διευθυντής του πρώτου της σχολείου ώστε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, με σκοπό να συνεκτιμήσουν οι αρχές τα συνολικά δεδομένα της υπόθεσης.