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Πότε ανοίγουν τα σχολεία φέτος: Ξεκινάει η σχολική χρονιά 2026 - 2027

Ξεκινάει η σχολική χρονιά 2026 - 2027 για τους μαθητές και των δύο βαθμίδων. Αναλυτικά πότε ανοίγουν τα σχολεία.

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Σχολεία αγιασμός
Αγιασμός | Eurokinissi
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Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 ανοίγουν τα σχολεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας.

Ήδη οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων έχουν προσέλθει στις σχολικές μονάδες για ανάληψη υπηρεσίας την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ οι μαθητές αναμένεται να επιστρέψουν στις αίθουσες στις 11/9, ημέρα που θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος αγιασμός. Τα μαθήματα ωστόσο ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η πρώτη σχολική αργία είναι η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Τετάρτη. Ακολουθούν οι διακοπές των Χριστουγέννων, ενώ στο ενδιάμεσο ισχύουν κατά τόπου αργίες που αφορούν τους πολιούχους και τοπικές εορτές και επετείους.

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